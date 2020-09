Prinsjesdag-fan uit Delfzijl zit noodgedwongen thuis: 'Verschrikkelijk jammer'

'Ik vind het verschrikkelijk jammer. Het is het leukste uitje van het jaar', zegt Dijkema die ieder jaar om vier uur opstaat om met de trein naar Den Haag te gaan. Maar dit jaar is alles anders. Dijkema slaapt uit en bekijkt Prinsjesdag op tv.

'Dat is ook al anders', zegt hij. 'Want als we daar zijn, krijgen we de Troonrede nooit mee. Die lezen we de volgende dag wel in de krant.'

Oproep van veteranen om Bernhard te steunen

Dijkema gaf in 1976 naar eigen zeggen gehoor aan een oproep van veteranen om massaal naar Den Haag te gaan tijdens Prinsjesdag. Prins Bernhard lag dat jaar onder vuur vanwege de Lockheed-affaire en mocht niet meer in het openbaar in zijn militaire uniform verschijnen. De veteranen wilden Bernhard steunen met hun komst.

'Sindsdien ben ik verkocht. Het is zo grandioos qua ceremonieel en entourage', zegt Dijkema.

Een reportage van Prinsjesdag in 1976 uit het archief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

'Ik sta niet als zo'n oranjegekkie langs de kant'

Dijkema staat altijd op dezelfde plek langs de kant. 'Vorig jaar kreeg ik zelfs een hand van de commandant van de erewacht. Hij herkende me. Dat is toch leuk', aldus Dijkema. 'Maar ik sta niet als zo'n oranjegekkie langs de kant hoor. Met van die rare mutsen op of zo. Ik gedraag me verder normaal.'

Geen publiek

Het programma van Prinsjesdag is dit jaar aangepast. Dit komt door maatregelen tegen het coronavirus. De rijtoer in de Glazen Koets gaat niet door. De Koning leest de Troonrede voor in de Grote Kerk. De gemeente Den Haag vraagt mensen om niet naar de Hofstad te komen.