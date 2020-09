Groningse onderzoeken naar vaccins tegen corona van start gegaan

Kan vaccin tegen tuberculose helpen?

Het Martini Ziekenhuis doet mee aan een landelijk onderzoek naar de werking van het vaccin tegen tuberculose bij corona.

Eerder onderzoek toonde al aan dat dit zogenoemde BCG-vaccin het afweersysteem een tijdelijke oppepper geeft tegen andere ziekteverwekkers dan tuberculose. Het onderzoek moet uitwijzen of het vacccin de kans op een infectie met corona daadwerkelijk kan verkleinen of de ziekte milder kan laten verlopen.

Kwetsbare ouderen laten zich onderzoeken

Maandag kreeg de 72-jarige Groninger Ruud Gelderloos als eerste het vaccin toegediend. Hij werd daarvoor gevraagd door zijn arts. Alle deelnemers zijn 60 jaar of ouder en hebben een operatie achter de rug of lijden aan een chronische ziekte. Het Martini Ziekenhuis benadert zo'n driehonderd patiënten, in het hele onderzoek doen tussen de vijf- en zevenduizend kwetsbare ouderen mee. De helft krijgt het vaccin, de andere helft een placebo. Onderzoekers kijken zes maanden lang wie corona heeft gekregen en of er ernstige luchtweginfectie zijn opgetreden.

Nieuw vaccin; hoeveel moet je ervan toedienen?

Ondertussen is PRA Health Sciences uit Groningen maandag gestart met een onderzoek naar een nieuw kandidaat vaccin uit Leiden. In totaal doen 550 gezonde deelnemers in Nederland, Duitsland en Spanje mee, waarvan 45 in Groningen.

De studie heeft als doel om te bepalen welke dosis hoog genoeg is om immuniteit op te wekken. Ook willen onderzoekers bepalen hoe vaak en met welke tussenpozen iemand een vaccinatie moet krijgen. Derde doel is beoordelen of er langdurige immuniteit tegen corona ontstaat.