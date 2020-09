Sloop van aangevaren Paddepoelsterbrug is begonnen

De vraag is nu: komt er een nieuwe brug? De man die zich daar mee bezighoudt, is Stadjer Stephan Bauman. Hij is meteen na de aanvaring van de brug begonnen met een een actie voor een nieuwe brug. Onder zijn aanvoering lobbyt de actiegroep Brug T'rug voor een nieuwe Paddepoelsterbrug bij de gemeente Groningen.

Besluit is uitgesteld

Maar zover is het nog niet. 'Het is een droevig gezicht om de sloop te zien. In de twee jaar dat ik er nu mee bezig ben, heb ik de brug in mijn hart gesloten', vertelt Bauman. Hij had gehoopt dat er al een oplossing voor handen was voor een nieuwe brug. 'Helaas is dat niet zo. Ze hebben het besluit uitgesteld. 9 oktober moet helder zijn wat er gaat gebeuren.'

De sloop van de Paddepoelsterbrug is begonnen (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)

Brug T'rug

Het is dus niet zeker of er wel een nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal komt. 'Ik denk dat dat wel goedkomt', zegt Bauman. 'Wij als actiegroep Brug T'rug hebben steun van de politiek. Dus dat moet goed komen.'

Tot er een oplossing is, moeten auto's, fietsers en wandelaars (van het Pieterpad) omrijden en -lopen via de Walfridusbrug of de Dorkwerderbrug.

