Glasoven sluit in Westerbroek: 142 banen weg

Bij het bedrijf, het voormalige PPG, werken in totaal 380 mensen met een vast contract. Daarvan staan volgens het bedrijf nu 'waarschijnlijk' 142 arbeidsplaatsen op de tocht. Tijdelijke contracten worden niet verlengd en ook flexwerkers verliezen hun baan.

Zwaar getroffen door corona

Het bedrijf maakt glasvezel voor het versterken van kunststoffen. De vezels worden onder meer gebruikt voor kunststof onderdelen in auto's. Het bedrijf is daardoor sterk afhankelijk van de automarkt, een sector die het al moeilijk had en nu door corona extra zwaar getroffen is. Omdat er minder vraag is naar de onderdelen, zijn de prijzen gezakt.

Het voorgenomen besluit om één glasoven uit bedrijf te nemen, is volgens het bedrijf noodzakelijk nu de vraag is weggevallen. Medewerkers vreesden al langer ontslagen.

Personeel vanmiddag ingelicht

Over het voorgenomen besluit is vandaag advies gevraagd aan de Ondernemingsraad. De komende periode wordt met de vakbonden gesproken over een sociaal plan om de gevolgen voor de medewerkers op te vangen.

Het personeel is maandagmiddag op de hoogte gebracht.

Vakbond: 'Schokkend'

Bestuurder Joosje de Lang van FNV Bondgenoten noemt het mogelijke massa-ontslag 'schokkend': 'Het speelt zich af in een regio waar de mensen niet snel nieuw werk zullen vinden. Het gaat al een hele tijd slecht met het bedrijf en het personeel heeft de afgelopen jaren ingeleverd om NEG overeind te houden. Dan is het wel extra wrang als dat voor niks is geweest.'

Sociaal plan

NEG heeft volgens De Lang ook de eerste twee tranches van de corona-regeling NOW gekregen, omdat het omzetverlies zo groot was. Als het massa-ontslag doorgaat zetten de vakbonden in op een goed sociaal plan. De Lang wacht eerst af wat de ondernemingsraad van de plannen vindt: 'Ze hebben daar een hele verstandige OR, die goed op de hoogte is van de situatie.'

Lees ook:

- Onrust onder personeel NEG Westerbroek, vrees voor ontslagen (2019)

- Directeur voormalig PPG in Westerbroek plotseling weg (2019)

- NEG investeert 53 miljoen in glasvezelfabriek Westerbroek (2017)

- Wie is de nieuwe eigenaar van PPG? (2016)