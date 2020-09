Mobiele fruitpers in Uithuizen draait overuren op particuliere appels en peren

Petra kocht de mobiele fruitpers vorig jaar omdat ze haar eigen bedrijf wilde beginnen. Ze oogstte zelf ieder jaar erg veel appels en peren uit eigen tuin en moest die altijd elders laten persen, vandaar de koop van de pers.

Oogstfeesten

Het bedrijfje lijkt een schot in de roos: particulieren komen met emmers, kratten en aanhangers vol appels en peren naar haar toe om het fruit te laten persen. Dat doet ze op locatie, tijdens oogstfeesten bijvoorbeeld, maar ook thuis op het erf in Uithuizen.

De mobiele fruitpers draait op volle toeren (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Zakken van drie liter

De lading appels van Catrientje Giunta 'd Albany verdwijnt met een transportband in het inwendige van de fruitpers. Met donderend geraas wordt het fruit vervolgens vermalen en geperst. Via leidingen komt het vocht in een grote ketel. 'Daar wordt het op een temperatuur van 82 graden Celcius gepasteuriseerd', legt Van der Berg uit.

'Vervolgens komt het in een verzamelvat en pomp ik het in zakken van drie liter. Die zakken komen in een kartonnen omhulsel. Hoeveel het kost? Voor een verpakking van drie liter vraag ik 3,95'.

Ongeopend is zo'n pak twee jaar houdbaar, eenmaal open moet het binnen enkele weken op worden gedronken.

Veevoer

Van het totaal gewicht aan appels of peren blijft ongeveer zeventig procent over aan pulp. Dat wordt gebruikt als veevoer.

De pulp die overblijft wordt gebruikt als veevoer (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

'Eerder liet ik de appels gewoon liggen', zegt Catrientje Giunta 'd Albany, terwijl ze ziet hoe haar appels door de machine worden opgeslokt. 'Nu krijg ik er erg veel sap voor terug, hebben de kinderen er ook nog wat aan'.

Investering terugverdienen

Ondertussen melden zich nieuwe klanten met een bestelbus vol fruit. Het plan van Petra van der Berg om er deze middag om een uur of twee mee op te houden moet worden bijgesteld, zo veel aanbod is er. Dat is goed nieuws voor Van der Berg, die ongeveer tachtigduizend euro heeft moeten investeren in de pers. 'Ik zal wel een paar jaar door moeten gaan', zegt ze lachend, 'Maar het is leuk werk, de mensen zijn blij als hun eigen fruit veranderd in vers sap'.