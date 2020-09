Ecoloog pleit voor proefproces om vogels te beschermen tegen katten

Ecoloog Chris Smit van de Rijksuniversiteit Groningen hoopt dat katten in de toekomst niet meer los kunnen rondlopen in natuurgebieden. Hij doet al jaren onderzoek naar de dieren.

'Elk jaar worden ongeveer 17 miljoen vogels gedood door katten', schat Smit in. En daar zitten ook bedreigde vogelsoorten bij.

Proefproces

Dus wil Smit, samen met anderen, dat er strengere regels komen voor katten. Volgens de ecoloog is dit wettelijk ook verplicht. 'Het is bekend dat katten jagen, ook op bedreigde dieren. En landen hebben een wettelijke plicht om dieren te beschermen. Dus het staat gewoon in de wet.'

Hij pleit daarom voor een proefproces, waarbij een dierenbelangenorganisatie aangifte doet en vraagt om handhaving. Die kan eruit bestaan om baasjes van katten die loslopen in de buurt van bijvoorbeeld natuurgebieden te waarschuwen of boetes te geven. 'Ik denk dat zo'n proefproces binnen enkele weken gestart kan worden.'

Belletje of kraag

Hij wil benadrukken dat hij geen hekel aan katten heeft. 'Ik ben een kattenliefhebber. Maar vooral een dierenliefhebber, dus het is breder.'

Alle katten in Nederland binnenhouden of aanlijnen is volgens Smit ook niet in één keer haalbaar. 'Je kunt ook beginnen met katten een belletje of kraag omdoen. En houd ze vooral 's nachts binnen, want dan jagen ze het meest.'

