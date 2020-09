Tom van de Looi verruilt FC Groningen voor Italië

De 21-jarige middenvelder tekent een meerjarig contract bij de ploeg uit de Italiaanse Serie B. Het afgelopen seizoen werd Van de Looi door de FC verhuurd aan N.E.C. uit Nijmegen.

Van de Looi speelde drie seizoenen in het eerste elftal van FC Groningen. Daarvoor doorliep hij de gehele jeugdopleiding. De middenvelder debuteerde tegen Willem II, waar zijn vader destijds trainer was. Nadat Danny Buijs als trainer werd aangesteld, kwam Van de Looi steeds vaker op de bank te zitten, waarna hij werd verhuurd.

De middenvelder kwam 35 keer in actie namens FC Groningen, waarvan hij 24 keer in de basis mocht beginnen.

Reactie Fledderus

‘Tom is een jongen uit de regio en is er in geslaagd om via het traject vanuit de Opleiding als jonge speler het eerste elftal te bereiken’, zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus over de transfer.

‘Vorig seizoen hebben we hem verhuurd aan NEC om zich verder te ontwikkelen. Na de voorbereiding bij de eerste selectie van FC Groningen was het perspectief op veel speelminuten niet groot, waarna we samen hebben gekeken hoe hiermee om te gaan. Dit heeft geresulteerd in een permanente oplossing met een transfer naar Italië. Een mooi avontuur voor Tom, waarbij we hem ongelooflijk veel succes wensen. Wij danken hem tevens voor alle jaren dat hij zich heeft gepresenteerd in het shirt van FC Groningen.'

Lees ook:

- Tom van de Looi hoopt nog altijd te slagen bij FC Groningen