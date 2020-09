‘DvhN wordt zeker geen Telegraaf van het Noorden’

‘Het is een goede dag voor ons.’ Algemeen hoofdredacteur Evert van Dijk van het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant toont zich gelukkig met de overname van NDC Mediagroep door het Belgische Mediahuis. ‘We komen in een journalistiek huis terecht, bij een uitgever met een journalistiek hart, een partij die al decennialang kranten uitgeeft.’

Met de overname door de uitgever Mediahuis denkt het noordelijk krantenconcern NDC, uitgever van het Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad en een reeks huis-aan-huis- en weekbladen, haar toekomst veilig te stellen.

NDC boekte de afgelopen jaren hier en daar een klein plusje, maar leed vooral miljoenenverliezen, die telkens door (groot)aandeelhouder FB Oranjewoud moesten worden bijgepast.

'Gallisch dorpje'

Bij een grote, gerenommeerde internationale uitgever is NDC in betere handen dan bij een kleinere partij als FBO, verwacht Van Dijk, die de druk op de uitgeverij steeds sterker zag groeien. ‘We voelden ons als een Gallisch dorpje’, aldus Van Dijk. ‘We waren de laatste overgebleven kleine uitgever van het land.’

De overname komt niet onverwacht. Enkele maanden geleden zei NDC-directeur Pier Baarsma al dat de huidige situatie van de onderneming niet nog twee jaar kon voortbestaan, doelend op de zware verliezen van NDC.

'Profiteren van ervaring'

Hoewel NDC de voorbije jaren in de rode cijfers dook, boekt het concern volgens Van Dijk dit jaar betere resultaten: ‘We hebben met een reorganisatie en een effectiviteitsslag de kosten gereduceerd en we groeien in bereik. We voelen ons krachtig nu.’

Het noordelijk uitgeversconcern hoopt te profiteren van de kennis en ervaring van de nieuwe eigenaar. Dat is vooral van belang om de overgang van papier naar digitaal te te kunnen maken, een proces waar veel krantenuitgevers mee worstelen.

Onafhankelijkheid

Mediahuis heeft daarin al grote stappen gezet. NDC hoopt bovendien te kunnen profiteren van het marketingapparaat van Mediahuis en ook zou de NDC-drukkerij vanuit de nieuwe eigenaar drukopdrachten kunnen krijgen.

In het principeakkoord met Mediahuis is de onafhankelijkheid van de drie grote regionale NDC-kranten vastgelegd. Die blijven dus bestaan zoals ze zijn, verzekert Van Dijk. Bovendien komen er twee noordelijke commissarissen in een nieuwe Raad van Commissarissen, zo hebben FB Oranjewoud en Je Maintiendrai bij de verkoop bedongen.

Nuance bij consequenties

Een overname was het meest waarschijnlijke scenario voor de NDC-kranten. Dat Mediahuis met het noodlijdende bedrijf aan de haal gaat, is wel opvallend. Het noordelijke krantenconcern had namelijk een samenwerking met Mediahuis-concurrent DPG, eveneens een Belgisch bedrijf, op het gebied van advertentiewerving. Ook komt een aanzienlijk deel van de artikelen in de NDC-kranten van het AD en het Parool, beide DPG-titels. Die uitwisseling stopt aan het einde van dit jaar.

Van Dijk nuanceert de consequenties. Hij wijst er op dat NDC de distributie van Mediahuis-kranten al voor zijn rekening neemt en dat NDC drukopdrachten voor Mediahuis uitvoert.

Winst is voorwaarde

Niettemin krijgt NDC nu een moeder met een andere doelstelling dan de huidige aandeelhouders FB Oranjewoud en Je Maintiendrai, die beide vanuit een maatschappelijke en ideële opdracht opereren. Waar Mediahuis een op winst gericht concern is, wil FB Oranjewoud ’het sociaal, economisch en cultureel klimaat in Noord-Nederland verbeteren.’

Secretaris Rob Zijlstra van de redactieraad van het Dagblad van het Noorden denkt dat er niet veel verschil te merken zal zijn: ‘Ook bij de oude aandeelhouders is het maken van winst een voorwaarde om te kunnen voortbestaan. Wij weten heel goed dat de Belgen geen romantische courantiers zijn, maar Mediahuis is wel een bedrijf met hart voor de journalistiek. Dat is duidelijk de boodschap vanuit andere regiokranten van Mediahuis.’

Uitwisseling artikelen

Voor de uitwisseling van artikelen met het AD en het Parool, daar zullen het Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder en het Friesch Dagblad een vervanging voor moeten vinden. Zowel van Dijk als Zijlstra zien mogelijkheden in de samenwerking met andere regiokranten van Mediahuis, via een gezamenlijke man in Den Haag bijvoorbeeld.

‘NRC-kopij of artikelen van de Telegraaf, dat zou ook kunnen’, aldus Zijlstra. ‘En de Noord-Hollandse kranten putten ook dankbaar uit verhalen van een Belgische kwaliteitskrant als De Standaard.’

Op de redactie van het Dagblad van het Noorden is het nieuws over de koop overwegend positief ontvangen. ‘Gegeven de omstandigheden waarin we verkeren is de overname goed nieuws’, vat Zijlstra het sentiment samen. ‘Er hangt nadrukkelijk geen mineurstemming.’

'Lange termijn rooskleurig'

Wat de journalisten van de krant - in elk geval voorlopig - geruststelt is dat overname niet gepaard gaat met een reorganisatie, want alle 600 NDC-medewerkers gaan mee naar de nieuwe eigenaar.

Voor de benodigde investeringen in de overgang van papier naar digitaal heeft Mediahuis in elk geval diepere zakken dan FBO, verwacht Zijlstra. ’Dat stelt ons voor de korte termijn gerust en ook voor de langere termijn ziet het er rooskleuriger uit.’

Rust

Vertrouwen dat bij NDC aanwezig is in de plannen van de nieuwe eigenaar is ook gebaseerd op de ervaringen van andere regionale kranten die de voorbije jaren in handen zijn gekomen van Mediahuis. Zoals bijvoorbeeld De Limburger en het Noordhollands Dagblad. Die voelen zich volgens Zijlstra thuis onder de vleugels van Mediahuis.

‘Bij de Noord-Hollandse dagbladen is er sinds de overname door Mediahuis rust. Soortgelijke verhalen hoor je ook van de kant van NRC, dat ook een wilde tijd achter de rug heeft met eerdere aandeelhouders.’

Zeker is volgens Zijlstra in elk geval dat het DvhN geen kopblad van de Telegraaf wordt. ’Daar is intern al het een en ander over gezegd. We hebben ons eigen geluid en onze eigen redactionele koers.’



