Onderzoek naar grote sportcomplexen in Winschoten en omstreken

De velden van Bato, een van de vele sportparken in Oldambt (Foto: Google Street View)

Worden in de gemeente Oldambt grote sportcomplexen gebouwd? Complexen waarbij onderdak wordt geboden aan bijvoorbeeld korfballers en volleyballers, waar voetballers en hockeyers hun wedstrijden kunnen spelen en waar misschien zelfs waterratten baantjes kunnen trekken?

Oldambt denkt na over het bouwen van zogenaamde ‘omni-sportaccommodaties’. Dat zijn complexen waar allerlei soorten sporten samenkomen. Om te kijken of dat überhaupt haalbaar is laat de gemeente een onderzoek uitvoeren.

'Achterstallig onderhoud'

Oldambt verkeert in financieel zwaar weer. Maar de gemeente denkt dat zij geld kan besparen door te investeren. Het doel: een bezuiniging van 650.000 euro per jaar.

Op dit moment heeft de gemeente naar eigen zeggen meerdere sportverenigingen die te kampen hebben met ‘ernstig achterstallig onderhoud bij sanitaire voorzieningen. In een aantal gebouwen zijn de voorzieningen voor brandveiligheid en dergelijke niet op orde en wedstrijd- en speelvelden in met name de voormalige gemeente Reiderland voldoen niet aan de normen van de KNVB en NOC*NSF’.

De bezuiniging zit hem in het volgende. Door een of meerdere splinternieuwe locaties te bouwen, kunnen de oude locaties en gebouwen afgestoten worden. Oldambt hoeft dan niet langer oude gebouwen op te lappen. Het geld voor dat onderhoud houdt zij in de portemonnee.

'Heb oog voor clubs'

Het bouwen van één of meerdere gebouwen kan, zo geeft de gemeente toe, gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van de sportverenigingen. Het is mogelijk dat sporters verder moeten reizen om bij de sportclub te komen.

Daar plaatsen meerdere partijen hun vraagtekens bij. VCP’er Engel Modderman vreest dat kinderen in bijvoorbeeld Nieuw-Scheemda of Drieborg straks niet meer in hun eigen dorp kunnen sporten. VVD’er Harold de Groot roept het college op om goed te communiceren met de clubs. ‘Heb oog en oor voor de verenigingen’, zegt hij. Ook andere partijen benadrukken dat belangrijk te vinden, zodat clubs niet voor verrassingen komen staan.

De resultaten van het onderzoek moeten voor komende zomer op papier staan.