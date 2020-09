Raadsleden Westerwolde sceptisch over versoberde opvang Ter Apel

Maandagmiddag werd duidelijk dat asielzoekers uit veilige landen voortaan apart worden opgevangen in Ter Apel en Budel. Een deel van de groep veroorzaakt overlast. De asielzoekers moeten zich daarom dagelijks melden en krijgen geen leefgeld, zoals andere asielzoekers. Tot op heden werden de 'veiligelanders' in het hele land opgevangen.

Ter Apel heeft al een aantal jaren overlast van asielzoekers uit voornamelijk veilige landen die amper kans maken op een verblijfsvergunning. Een deel van de groep pleegt winkeldiefstallen en inbraken in het grensdorp.

Eerste reacties zijn sceptisch

Het nieuws is maandagavond nog vers. Sommige partijen weten dan ook nog niet zo goed wat ze er van moeten vinden.

In het begin houdt één van de grootste partijen, Gemeentebelangen Westerwolde, zich nog redelijk op de vlakte. Maar na een overleg met de fractie komt het hoge woord er uit: de partij is niet blij met de nieuwe werkwijze en voelt zich overrompeld. Ze moesten het nieuws via de pers horen.

De coalitiepartij is bovendien bang dat de maatregel voor meer overlast zorgt in het grensdorp: 'Je gaat hier asielzoekers uit veilige landen neerzetten, maar je geeft ze geen geld. Eén en één is twee', zegt Visscher. Het raadslid zegt nog net niet dat de winkeldiefstallen zullen toenemen.

Ook Klaas Buigel van oppositiepartij VVD is er niet blij mee. De liberaal overweegt zelfs zijn lidmaatschap bij de VVD op te zeggen: 'Dit was misschien de bekende druppel die de emmer doet overlopen', zegt hij. Buigel stoort zich aan zijn partijgenoten in Den Haag.

Raadslid Klaas Buigel (VVD) overweegt om zijn VVD-lidmaatschap op te zeggen (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

Volgens het raadslid wordt Ter Apel behandeld 'als het afvoerputje van Nederland'. 'Ik heb het idee dat men in Den Haag niet snapt wat hier de problemen zijn', zegt hij en doelt op de overlast.

Maatregel ontmoedigt asielzoekers om naar Nederland te komen

Maar volgens burgemeester Jaap Velema is het juist de bedoeling dat deze maatregel voor minder overlast zorgt. Het moet Nederland onaantrekkelijker maken voor asielzoekers die amper kans maken op een verblijfsvergunning: 'In tegenstelling tot voorheen komen ze nu niet in aanmerking voor de reguliere opvang, maar krijgen ze een versoberde opvang', zegt Velema.

'Bij deze specifieke groep is het de bedoeling dat ze Ter Apel voortaan links laten liggen', zegt de burgemeester. Volgens hem is het de eerste keer dat er preventieve maatregelen worden genomen en niet pas achteraf wanneer de overlast al heeft plaatsgevonden.

'Goede maatregel, maar waarom in Ter Apel?'

Een strengere aanpak vindt Visscher prima, maar hij wil graag dat de aparte, sobere opvang ergens anders wordt geplaatst. 'We hebben al tien jaren grote veiligheidsproblemen in Ter Apel. We kijken daarom ook naar vervolgstappen', zegt hij.

Raadslid Marco Visscher bij een (legaal verkregen) plaatsnaambord van Ter Apel (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

De coalitiepartij heeft haar zorgen al gedeeld met de burgemeester. Een gesprek tussen de twee zorgt niet voor een verandering in zijn standpunt: 'De burgemeester heeft ons duidelijkheid gegeven, maar op dit moment zijn we zeker niet blij met deze nieuwe maatregel', zegt Visscher.

Lees ook:

- Asielzoekers met weinig kans krijgen aparte, sobere opvang