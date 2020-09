Lopend Vuur: Betaald parkeren in vrijwel de hele stad is een goed idee

Betaald parkeren, in de loop van 2021 mogelijk in nog zeven wijken (Foto: ANP Koen Suijk)

Eind vorige week liet het college weten de parkeerdruk te willen verlagen door ook in diverse wijken rondom het centrum betaald parkeren in te voeren.

Waar moet je straks betalen voor een parkeerplaats?

Het gaat om Paddepoel, Selwerd, De Hoogte, Coendersborg, De Wijert-Noord, Corpus den Hoorn en delen van de Hoornse Meer. Ook in de ontwikkelzone rondom het Oosterhamrikkanaal, de Suikerzijde (het voormalige Suikerfabriekterrein) en het Stadspark wil de gemeente betaald parkeren invoeren. Over de Indische Buurt wordt apart een besluit genomen.

Waarom breidt de gemeente betaald parkeren uit?

Door het betaald parkeren in één keer in een groter gebied in te voeren, wil het college voorkomen dat de overlast zich verplaatst naar wijken waar parkeren nog gratis is. Het betaald parkeren moet gaan gelden voor wijken die in een schil liggen rondom de meer centrale stadsdelen waar je al langer moet betalen om de auto te parkeren.

