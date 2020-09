Friedrich kijkt nog niet terug: 'Mijn werkweek is nog steeds negentig procent corona'

'We zitten nog midden in de pandemie. Mijn werkweek is nog steeds een heel andere dan voor 27 februari. Negentig procent gaat nog over covid.'

Testen, testen, testen

Friedrich kreeg dit voorjaar landelijke bekendheid door zijn testbeleid. Anders dan in de rest van Nederland testte het UMCG massaal op corona onder de eigen medewerkers. Dat kon omdat het ziekenhuis geen tekort aan materialen had; dat was elders wel zo. Inmiddels is het testbeleid landelijk overal hetzelfde: iedereen met klachten kan zich - weliswaar met wachttijd- laten testen.

Zijn we nog immuun? Mijn eigen antistoffen zijn nu bijna weg, zie ik Alex Friedrich

Friedrich is dan ook niet negatief over de komende maanden. 'Ik ben een optimist. Het is niet meer zo dat de helft van het land het bagatelliseert. Iedereen neemt het serieus en er wordt opgeschaald waar nodig.'

Nieuw focus: studenten

Zelf houdt hij zich vooral bezig met de groepen die thuis niet in quarantaine kunnen, omdat ze veel huisgenoten hebben. 'Het klinkt logisch: als je ziek bent moet je thuisblijven. Maar voor veel mensen klopt dat niet. Voor hen is thuis juist met anderen. Studenten, gevangenissen, asielzoekerscentra, verpleeghuizen. Dit is toch zo'n dertig procent van de mensen.' Voor die groepen moet een oplossing komen.

Zelf ook patiënt

In maart krijgt de arts-microbioloog zelf corona. Een ervaring die hij gebruikt om van de ziekte te leren. Bijvoorbeeld over de anti-stoffen die het lichaam aanmaakt. Beschermen deze iemand tegen een nieuwe infectie en zo ja, hoe lang? Het is één van de dingen die artsen en onderzoekers nog niet weten over corona. 'Zijn we nog immuun? Mijn eigen antistoffen zijn nu bijna weg, zie ik.'

Er is meer dat de komende maanden onzeker maakt, schetst Friedrich. 'We weten niet welke varianten van corona zijn ontstaan en welke zich gaat verspreiden. Daarbij is herfst en winter een lange tijd waarin we sowieso koorts en dat soort verschijnselen krijgen. We komen dus in een materiaalgevecht: wat testen we en wat niet. We moeten samen optrekken en de juiste dingen doen in de juiste regio.'

Handen was-kampioen

Friedrich hamerde er dit voorjaar elke keer op: was je handen vaak en goed. Dat was volgens hem absoluut noodzakelijk om te voorkomen dat het virus zich via oppervlaktes zou verspreiden. Denkt hij daar inmiddels anders over nu het virus zich vooral lijkt te verspreiden via druppels en aerosolen?

Alleen met gedrag kunnen we verspreiding voorkomen Alex Friedrich

'We weten nu dat handen minder vaak tot massale superspreading hebben geleid. Maar het is nog steeds belangrijk. Mensen raken heel vaak hun neus aan. Dus je moet met handen wassen jezelf beschermen en daarmee ook anderen, die je via hoesten weer zou besmetten.'

Vergaderen in kantoren, doen of niet?

Friedrichs dagen zitten vol met overleggen en besprekingen. Doet hij dat met gerust hart, nu we weten dat gebrekkige ventilatie gevaarlijk is? 'Van de tien overleggen heb ik er maar één op kantoor. Dan vragen we: wie is in het buitenland geweest? Diegene moet een masker op. De deuren gaan open en we weten hoeveel mensen in elke kamer van het UMCG mogen zijn. Laatst waren we toch met te veel. Toen zijn er drie weggegaan. Zij hebben vanaf een andere plek via een videocall meegedaan.'

We bepalen zelf of corona weer losbarst

Terwijl zijn werk vrijwel volledig door corona wordt beheerst, ziet Friedrich dat we in Nederland minder goed de maatregelen naleven. Zelf doet hij dat wel. 'Ik ga wel naar de supermarkt, maar op tijden dat er weinig mensen zijn. Ik heb heel weinig contacten. Ik ga niet naar een feestje. Omdat ik het superdruk heb, maar het is er de tijd ook niet voor. We zitten nog midden in de pandemie. Alleen met gedrag kunnen we verspreiding voorkomen!'

'Ik zie dat we het in het Noorden serieuzer nemen dan in het Westen. Het is hier misschien ook makkelijker, we hebben meer ruimte. Maar we beseffen niet hoe gevaarlijk het is. We moeten onszelf beschermen om anderen te beschermen. Tot volgend jaar april is dat de wereld. Dan zijn we over de eerste echte winter heen en hebben we misschien meer mogelijkheden.'

