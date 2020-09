Noordpoolorkest weer op volle sterkte door subsidie

Het Kickstart Cultuurfonds heeft het Noordpoolorkest 90.000 euro gegeven.

Drie series

Met dat geld kunnen drie concertseries worden georganiseerd, vertelt dirigent en componist Reinout Douma van het Noordpoolorkest.

'Wij doen veel ongesubsidieerde projecten', legt hij uit. 'Daarbij zijn we voor de inkomsten afhankelijk van de kaartverkoop. En wij mogen dan wel weer in grotere aantallen optreden, het publiek is dus nog altijd maar beperkt welkom. Dus levert de kaartverkoop te weinig op om onze musici te betalen.'

Nu hoeven we ons niet meer massaal om te scholen Reinout Douma, dirigent

Omscholen

Dat er nu weer opgetreden kan worden, betekent veel voor Douma en zijn collega's. 'Nu hoeven we ons niet meer massaal om te scholen', zegt hij half grappend.

Half, want er zijn collega's van Douma die al stappen hadden ondernomen. 'Er zijn mensen naar de pabo gegaan om docent Nederlands te worden en er reden mensen rond als koerier. Iedereen denkt dat de wereld weer langzaam opengaat, maar dat geldt echt nog niet voor onze sector.

James Bond

Daar komt door de subsidie een beetje verandering in. 'We hadden al een project rondom James Bond in de steigers staan. Dat zou eigenlijk deze maand opgevoerd worden, dat wordt nu in januari.'

Daarnaast staan er nog twee nieuwe projecten op stapel, vertelt Douma. 'Peter Gabriel wordt 70, en we gaan een instrumentele jazz-uitvoering van zijn oeuvre maken. En we gaan toeren met een getalenteerde zangeres/rapper genaamd S-10.'

Maart

Sinds de corona-uitbraak traden alleen delen van het Noordpoolorkest op. Zo staat het strijkkwartet samen met Bert Visscher op de planken.

'Ons laatste gezamenlijke concert was in maart. Ik heb er heel veel zin in om weer met z'n allen op het podium te staan', besluit Douma.

