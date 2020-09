Zo beleefden Groningers de lockdown: Rust door thuiswerken, maar ook mentale problemen

Dit artikel is tot stand gekomen op basis van een vragenlijst onder lezers van rtvnoord.nl. Daarin vroegen we naar jullie ervaringen sinds het invoeren van de lockdown. 367 Groningers hebben daar op gereageerd. De meting is niet representatief, maar geeft wel een beeld van de beleving van Groningers in crisistijd. Zie het als 367 mini-interviews.

Om met het goede nieuws te beginnen. Van de ondervraagden is het merendeel niet in de problemen gekomen door de coronacrisis. Voor een grote meerderheid heeft de crisis geen invloed gehad op de baan of de financiële situatie. Voor enkele tientallen is dat niet het geval. Zij hadden minder of plots geen werk meer.

Rust én stress

Groningers benoemen de rust door het thuiswerken. Ook het feit dat er simpelweg weinig kan, zorgde voor minder stress. ‘Het is aanpassen, en dat kunnen wij heel goed’, reageert het gepensioneerde echtpaar Fokkinga uit Veendam. ‘We hebben wel ergere dingen meegemaakt in ons leven.’

En ook de 56-jarige Meta uit Delfzijl komt de crisis goed door. ‘Ik heb tijdens de crisis een persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt, waardoor ik nu lekkerder in mijn vel zit’, zegt ze. ‘Thuiswerken vond ik nooit fijn, maar ik heb nu een prettige werkplek in mijn slaapkamer en het gaat gewoon erg goed.’

Zakelijke afspraken aan de keukentafel

Zo makkelijk als het voor de meeste ondervraagden is, zo moeilijk is het bijvoorbeeld voor jonge gezinnen. Juliette, moeder van een gezin van 5 uit Groningen, schrijft over de problemen van het thuiswerken.

Zij hadden onvoldoende laptops, het internet werkte niet goed ondanks een duurder abonnement en online afspraken kostten ‘gruwelijk veel energie’ omdat het hele huishouden stil moest zijn. ‘Je werkt keihard om alle ballen in de lucht te houden en er is geen steun’, schrijft ze.

Meer stress door de crisis

Op mentaal vlak heeft de crisis voor sommigen wel degelijk zijn sporen achtergelaten. Stress en onzekerheid vanwege de coronamaatregelen zijn nog altijd aan de orde van de dag voor een groep Groningers.

De muren komen op je af Michel (47)

Dat geldt bijvoorbeeld voor Jonathan uit Opende. Hij heeft autisme en spreekt over een psychische terugval nadat zijn behandeltraject stopte. 'Dat alles nog zo onzeker is, vind ik moeilijk.’

Sociale dieren

‘Mensen zijn sociale dieren. Wij hebben contacten en samenkomsten nodig om te overleven. Wanneer dit wordt afgenomen, raken we in een isolement, met depressie, agressie en stress tot gevolg’, zegt de 44-jarige Niels.

Maar dat geldt niet voor iedereen. Tientallen Groningers hebben door het thuiswerken meer controle over hun eigen agenda. ‘Meer tijd voor het gezin. Geen gehaast naar sportclubs, vriendjes en feestjes’.

Geen gevolgen voor baan

De crisis heeft voor de meeste ondervraagden geen gevolgen als het gaat om werk of hoe ze er financieel voorstaan. Eén op de tien mensen verwacht dat dit mogelijk nog wel gaat gebeuren.

‘Er zal nog wel bezuinigd worden’, denkt de 54-jarige Jo. ‘De coronacrisis heeft invloed op de gedraaide productie van het bedrijf en ik verwacht dat hier op de langere termijn ook personele consequenties aan zitten’, schrijft iemand die anoniem wil blijven.

Minder tijd voor anderen, meer tijd voor mezelf Bert Dries

Verschillende Groningers noemen de steunpakketten van het kabinet als belangrijk middel om de crisis door te komen.

'Mijn man is zelfstandig rijinstructeur', zegt één van de respondenten. 'Hij heeft bijna twee maanden niet gewerkt. De ondersteuning van de overheid heeft wel geholpen, dus we zijn niet echt in problemen gekomen.'

Thuisblijven vonden we moeilijk

Wat wel zorgde voor problemen was het verplicht thuisblijven. Ruim een kwart van de ondervraagden vond dat de lastigste maatregel. Ze missen sociale contacten, raken in isolement of voelen zich angstig. ‘De muren komen op je af’, schrijft de 47-jarige Michel. ‘Niks voelt meer ‘normaal’ om te doen, en ik merk dat ik eigenlijk voorlopig ook helemaal niks wil ondernemen’, schrijft een ander.

De meeste deelnemers zien ook veel minder familie. Vooral voor Groningers met familie in verpleeghuizen is dat lastig ‘Als je normaal twee tot drie keer in de week bij je moeder komt en dat kan niet meer, dan is dat heel lastig’, schrijft de 61-jarige Sylvia. Haar moeder begrijpt vaak niet dat Sylvia niet meer op bezoek komt. ‘Het is verdrietig om zo je familie te moeten verliezen’, zegt Janny Vrieling.

Niet ongelukkiger

Hoe spannend, onzeker of moeilijk de ondervraagden de maatregelen ook vinden, bijna de helft is net zo gelukkig als voor de uitbraak van het coronavirus. Een kwart is zelfs gelukkiger.

We hebben namelijk ook geleerd van de maatregelen. Groningers geven aan meer te zijn gaan wandelen en nemen meer tijd voor zichzelf en voor het gezin. ‘Mijn man heeft veel rondom het huis gedaan’, zegt Meta, die ook meer ging fietsen voor haar plezier. Carolien zit vaker een avondje op de bank, Ramon maakt ‘meer tijd vrij voor de goede dingen in het leven’ en daardoor had ook Bert Dries ‘minder tijd voor anderen, meer tijd voor mezelf!’

