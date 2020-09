Live: Koning noemt Groningen voor zesde keer in Troonrede (update)

De afgelopen vijf jaren benoemde koning Willem-Alexander in zijn Troonrede de aardbevingsproblematiek in Groningen en dat deed hij dit jaar opnieuw.

'De overheid moet naast mensen staan en niet tegenover mensen. Daarom is het zo belangrijk dat inwoners van Groningen die door de aardbevingen zijn getroffen, zo snel mogelijk kunnen rekenen op herstel van de geleden schade en op herstel van hun huizen.'

'Terecht' dat Groningen, ook in de Troonrede, topprioriteit heeft

Vorig jaar zei de Groningse commissaris van de Koning René Paas: 'Ik hoop dat we nog gaan meemaken dat we zeggen: Groningen werd niet meer genoemd in de Troonrede en dat is terecht'.

'Maar', zei hij daar direct achteraan, 'Ondertussen zitten nog veel mensen te wachten op de afhandeling van hun schade. Zolang dat niet is geregeld, vind ik het heel belangrijk dat het kabinet ook in de Troonrede, het hoogste niveau dat er is, duidelijk maakt dat Groningen topprioriteit heeft'.

Beperkt aantal mensen uitgenodigd in de Grote Kerk

Paas was er dit jaar zelf niet bij. Vanwege de coronacrisis werd de Troonrede niet voorgelezen in de Ridderzaal, maar in de Grote Kerk in Den Haag. Het aantal genodigden was beperkt. Alle commissarissen werden vertegenwoordigd door de commissaris van de provincie Zuid-Holland.

