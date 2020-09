Seizoen minimacamping zit erop. 'Ik ga de gasten vreselijk missen'

Campingbaas Appie Wijma kijkt tevreden terug. 'Het wordt stil hier, ik zal ze missen.'

Half maart zit Wijma met de handen in het haar. Net als andere campingeigenaren weet hij niet of zijn camping open mag.

Na de versoepeling van de maatregelen komt het er toch van, maar wel met de nodige aanpassingen. Zo mogen er maximaal twintig gasten zijn en geen dertig zoals vorig jaar.

Energie voor tien

Moe is Wijma niet aan het eind van het seizoen. Hij heeft nog energie voor tien.

'Dat was vorig jaar wel anders. Toen was ik kapot aan het eind. We moesten van alles ontdekken en continu improviseren. Nu hoefde dat niet meer en liep het allemaal gesmeerd en had ik meer tijd voor de gasten en dat geeft energie.'

Dertien weken is Polemonium open. Volgens Wijma zijn er zo'n tweehonderd gasten geweest. Ze komen weer uit het hele land. De laatste week zijn er onder meer twee gezinnen uit Friesland. Sharina is er met haar dochtertje. Ze hebben het erg naar hun zin.

'Geld voor vakantie heb ik niet'

'We krijgen zoveel liefde hier en ik kan mijn zorgen even helemaal vergeten. Thuis moet ik elk dubbeltje twee keer omdraaien. Geld voor een vakantie heb ik niet. Daarom genieten we volop van deze week. Donderdag gaan we weer naar huis en zitten we weer in de dagelijkse realiteit.'

Zonder vrijwilligers is het runnen van Polemonium onmogelijk Appie Wijma

Wijma roemt de vrijwilligers die hem de afgelopen zomer hebben geholpen. 'Zonder hen is het runnen van Polemonium onmogelijk. Volgende week zijn ze er nog om te helpen met opruimen en schoonmaken, Daarna wordt het echt stil hier. De drukte en de gezelligheid ga ik vreselijk missen.'

Reünie

Donderdag wordt er dit seizoen dus voor het laatst gekampeerd en daarna is er komende zaterdag nog een reünie. Zo'n honderd mensen die afgelopen zomer op Polemomium hebben gekampeerd komen daarvoor naar Opende.



Lees ook:

- Minimacamping in Opende tóch open deze zomer