Van paardenstaarten borstelen naar Prinsjesdag op de bank

Eigenlijk zou hij al anderhalve week in touw zijn geweest in Den Haag, maar Bert Raangs volgt Prinsjesdag dit jaar op de bank in Appingedam.

Perfect geborstelde paardenstaarten, rechte en ongekreukte jasjes en opgepoetste laarzen. De stoet van paarden en hun ruiters op Prinsjesdag wordt normaal gesproken uitermate precies voorbereid door Damster Bert Raangs en zijn team.

2500 mensen

Dit jaar loopt alles anders. Corona is ook hier de boosdoener. Geen stoet door Den Haag, dus kon Raangs dit jaar thuisblijven. 'Toen ik het telefoontje kreeg, daalde het nog niet direct in', bekent hij.

'Dan realiseer je je pas hoeveel mensen erbij betrokken zijn. De krijgsmacht stelt 2500 mensen voor ceremonie beschikbaar. Er zitten tien verschillende groepen te voet en te paard in die stoet. Ik kijk wel naar mezelf, maar betekent heel veel voor alle betrokkenen.'

Jammer

Balen vindt Raangs een groot woord, maar hij vindt het wel heel jammer dat hij er dit jaar voor het eerst in 36 jaar niet bij is. 'Al is het ook wel weer bijzonder om het op deze manier te volgen.'

Een ding is niet anders: de troonrede kijkt hij altijd al op de bank, al is het dan een bank in Den Haag. 'We zijn in de voorbereiding heel druk met een team. Maar tijdens de tocht naar de ridderzaal en de troonrede eten wij vaak juist even een broodje. Want bij terugkomst van de tachtig paarden en 125 man kunnen wij weer aan de bak.'

Pensioen

De cavalerie escorte op Prinsjesdag betekent voor Raangs normaal het hoogtepunt voor het jaar. 'We zijn ook wel betrokken bij andere activiteiten, commando-overdrachten bijvoorbeeld, maar dat is toch in kleinere vorm.'

Hij mag als alles goed gaat nog vijf keer naar Den Haag voor de cavalerie escorte voordat hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. 'Ach, misschien kan ik dit jaar alvast een beetje wennen aan dat vooruitzicht', besluit hij.

Lees ook:

- 'Met Prinsjesdag gaat niks lopen zonder noorderlingen'