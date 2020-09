Loppersum wijst bezwaren tegen bouw nieuwe huizen 't Zandt af

Drie dorpsbewoners keerden zich tegen het nieuwbouwplan, omdat zij de nieuwe huizen naast de monumentale Mariakerk geen gezicht vonden. Ook voelden ze zich te weinig bij de plannen betrokken.

'Contrast tussen oud en nieuw is ook mooi'

De gemeente Loppersum wijst de kritiek af, omdat welstandsorganisatie Libau een positief advies gaf over het plan. 'Je moet niet alleen kijken naar de authentieke herenhuizen in de Hoofdstraat, maar ook naar de andere woningen die er tegenover staan. Je kunt alles wel imiteren, maar het is ook mooi om contrast aan te brengen', zegt wethouder Pier Prins (CDA).

De huizen zijn op advies van Libau eerder al wel iets aangepast. Zo worden de woningen niet allemaal identiek. Ze verschillen aan de buitenkant, bijvoorbeeld door een kleine uitbouw.

Niet de boel platgooien

Jolanda Jager, één van de bezwaarmakers, is teleurgesteld: 'Het is jammer dat ik dit eerst via de pers moet horen en niet van de gemeente zelf. Maar het hoogste punt van de bouw is afgelopen donderdag gevierd, dus in die zin had ik niet verwacht dat ze de boel weer plat zouden gooien.'

Het hoogste punt van de bouw is bereikt (Foto: Marenland)

Bouw is op beladen plek

Van de tien woningen komen er zes aan de Hoofdstraat en de Kerklaan. Die plek is beladen. Een paar jaar geleden probeerden actievoerders, waaronder Jager, te voorkomen dat een woning uit 1907 zou worden gesloopt. Het huis had veel te lijden onder de aardbevingen. De actie bleek tevergeefs, want het pand was volgens de gemeente niet karakteristiek.

Aan de Hink Oostingstraat komen nog eens vier woningen. De huurwoningen zijn van Woongroep Marenland en worden bevingsbestendig. De bouw is in juni begonnen.

Naar verwachting zijn de huizen eind dit jaar of begin volgend jaar klaar.

