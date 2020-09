Instituut Mijnbouwschade worstelt met toename schademeldingen

In zijn Troonrede eerder op de dag zei koning Willem-Alexander dat het belangrijk is dat de inwoners van Groningen zo snel mogelijk kunnen rekenen op herstel van de geleden schade. Maar kan dat überhaupt wel snel als de schademeldingen op deze manier binnen blijven stromen?

Het IMG doet er naar eigen zeggen alles aan om de doorlooptijd van de schadeafhandeling omlaag te brengen. Maar steeds wanneer het schadeloket opschaalt, groeit ook het aantal nieuwe schademeldingen.

Van 150 naar 1150 per week

In september 2018 kreeg het IMG ongeveer 150 schademeldingen per week binnen en waren er bijna 200 schadeopnames per week. Een jaar later verdubbelde het aantal schadeopnames per week, maar het aantal schademeldingen steeg nog harder naar 600 á 700 meldingen in een week.

Het aantal nieuwe schademeldingen bij het IMG (Foto: Instituut Mijnbouwschade Groningen)

Het aantal schadeopnames is gegroeid naar zo’n 1000 per week op dit moment. Een flinke stap voor het schadeloket. Maar het aantal nieuwe schademeldingen zit in de eerste twee weken van deze maand al op 1150 per week. Kortom: het IMG blijft ondanks alle inspanningen nog altijd achter de feiten aan lopen.

Doorlooptijd daalt

De werkvoorraad neemt met de week toe, erkent het IMG. ‘Maar door het toenemende aantal opnames nu, daalt de doorlooptijd gelukkig wel’, stelt een woordvoerder. ‘Dat lijkt wat paradoxaal, maar we zullen pas over een maand of drie merken dat ook het aantal afgehandelde schades toeneemt.’

Door het aantal opnames nu te verhogen, worden in de komende weken meer schaderapporten opgesteld. Dat moet resulteren in eveneens hogere aantallen afhandelingen. De doorlooptijd van een schademelding is op dit moment 29 weken. Ter vergelijking: begin juli was dat nog 38 weken.

Niemand weet precies waar we rekening mee moeten houden Woordvoerder IMG

Waar ligt de grens?

De vraag is wel hoe lang het Instituut Mijnbouwschade Groningen nog kan blijven opschalen. Ervan uitgaande dat de grens vanzelf een keer wordt bereikt.

‘Dat is een terechte vraag die wij onszelf ook stellen, maar wij weten natuurlijk niet wat er de komende tijd nog binnen gaat komen aan nieuwe meldingen’, aldus de woordvoerder van het IMG. ‘Niemand weet precies waar we rekening mee moeten houden.’

Er is wel een grens aan de capaciteit van de onafhankelijke deskundigen, want die zijn nodig voor de beoordeling. ‘Maar waar die grens ligt, weten we ook nog niet precies.’

Efficiëntere ICT

Het IMG probeert naar eigen zeggen op de achtergrond wel aan andere zaken te werken. ‘De ICT kan bijvoorbeeld nog beter. We zijn bezig met een efficiënter ICT-systeem. En de proef met de schadeopname app loopt ook nog steeds. Dat kan de opnamecapaciteit vergroten, maar ook dan blijf je deskundigen nodig hebben om de meldingen te beoordelen.’

Hoofdbrekens

‘Meer dan duizend meldingen per week is ook ten opzichte van drie maanden geleden heel erg veel’, aldus de woordvoerder over de huidige situatie. ‘We zijn nu alles op alles aan het zetten om dit aan te kunnen en vooralsnog lijkt het erop dat het lukt.’

De continue stijging van schademeldingen zorgt dus ook bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen voor hoofdbrekens. Maar met de nu ingeslagen weg hoopt het schadeloket op betere tijden. ‘We hopen de eerste resultaten van de toename in opnames richting het einde van dit jaar te zien.’

