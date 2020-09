Fusie dupeert meer dan duizend huurders in Loppersum

Dat staat in de plannen voor het gelijktrekken van de belastingen in de Eemsdelta-gemeenten.

Rekening gaat naar huurders

Loppersum stuurt de rekening van de rioolheffing nu nog naar de eigenaren van de huizen, in dit geval de corporaties. Fusiepartners Delfzijl en Appingedam brengen de heffing in rekening bij de gebruikers.

De drie gemeentebesturen stellen voor om dat straks ook in Loppersum te doen. Daardoor moeten de huurders opdraven voor de rioolheffing á twintig euro per maand.

Corporaties gaan huur niet verlagen

Dat is een financiële tegenvaller voor de huurders. Want hoewel de woningcorporaties de rioolheffing straks niet meer hoeven te betalen, gaan ze de huur niet verlagen. Daardoor hebben ze een financieel voordeel van in totaal 411.000 euro.

Het gaat om woningcorporaties Wierden en Borgen (676 huizen) en Woongroep Marenland (363 huizen).

'Zou niet weten waar ik meer op moet beknibbelen'

Huurders voelen zich overvallen door de tegenvaller. 'Ik zou dat heel erg vinden. Voor die twintig euro heb je ook meer boodschappen. Ik heb dat nodig, ik zou niet weten waar ik meer op moet beknibbelen', zegt de alleenstaande Dirkje Hoekstra uit Loppersum.

'Ik koop nu al grote pakken vlees om te verdelen en in de vriezer te doen', zegt ze. Buurtbewoner Jan Langeland is het met haar eens. 'Maar ja, wat kunnen we hier nog tegen doen?', vraagt hij zich hardop af.

Dirkje Hoekstra, Gerrit van Bruggen en Jan Langeland uit Loppersum (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Waarom geen huurverlaging?

De corporaties zeggen de huur niet te kunnen verlagen, omdat de rioolheffing niet wordt doorberekend in de huur. De huurprijs wordt bepaald op basis van punten voor de oppervlakte, het aantal ruimtes, de energiezuinigheid en de WOZ-waarde.

'Als we de huur zouden verlagen, moeten we dat ook in Appingedam en Delfzijl doen. Dan kunnen we een aantal dingen niet meer doen, zoals investeren in onderhoud en verduurzaming', laat Woongroep Marenland weten. 'Compensatie mag ook niet vanuit de Woningwet, omdat we dan een subsidie geven die niet ten goede komt aan sociale volkshuisvesting.'

De corporatie is ook niet van plan om hier rekening mee te houden in de jaarlijkse huurverhoging: 'Ieder jaar beoordelen we de huurprijzen en passen dat eventueel aan. Deze situatie heeft daar geen invloed op. Dus of we de huurprijzen aanpassen volgend jaar, weten we nog niet. Maar dat heeft niet te maken met de rioolheffing.'

Eenmalige compensatie

Om de pijn iets te verzachten, willen de gemeenten en corporaties de huurders eenmalig tegemoetkomen door 50% van de rioolheffing te compenseren, is te lezen in het voorstel.

Verschillende politieke partijen pleiten ervoor dat de corporaties de huurders structureel compenseren, waaronder Lokaal Belang Eemsdelta. Raadsleden uit de drie gemeenten praten hier woensdag over in een vergadering van de raadsklankbordgroep. De rioolheffing is voor het aanleggen en het onderhoud van het riool.

De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum gaan op 1 januari op in de nieuwe gemeente Eemsdelta.