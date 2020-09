Meerderheid coalitie loopt niet warm voor winkelen op zondagochtend

ChristenUnie en PvdA zijn principieel tegen een vroegere openingstijd op zondag en GroenLinks ziet geen noodzaak om het GCC-voorstel in te voeren. Alleen D66 ziet het plan van van de Groninger City Club zitten.

'In de basis vinden wij dat een ondernemer zelf mag beslissen wanneer de deuren worden geopend. Als iemand handel heeft op zondagochtend om 6.00 uur, dan mag diegene van ons de deuren openen', zegt Berndt Benjamins. 'Wij gaan er in elk geval niet voorliggen als het college een vroege openingstijd op zondag voorstelt. Dat moet dan wel in overleg met religieuze instellingen.'

Gelijke winkeltijden

Vanaf volgend jaar moeten de winkeltijden in de gehele gemeente Groningen gelijk zijn. Op dit moment is dat niet zo omdat de voormalige gemeenten Ten Boer en Haren zijn samengevoegd met Groningen. Die voormalige gemeenten hanteren nog een ander beleid.

Wethouder Paul de Rook (D66) werkt op dit moment aan een voorstel nieuw voorstel voor de winkeltijden. Winkeliers in de stad Groningen kunnen nu hun winkel op zondag vanaf 12.00 uur openen.

Ik spreek regelmatig ondernemers en van hen hoeft het niet perse. Ik heb ook niet de indruk dat mensen die winkelen staan te springen om op zondag zo vroeg naar de winkel te gaan Jasper Been - GroenLinks

Groningen City Club voorzitter Eric Bos betoogt dat er bij het winkelend publiek behoefte is aan ruimere openingstijden.

'Ik krijg andere signalen', zegt Jasper Been (GroenLinks). 'Ik spreek regelmatig ondernemers en van hen hoeft het niet perse. Ik heb ook niet de indruk dat mensen die winkelen staan te springen om op zondag zo vroeg naar de winkel te gaan.'

GroenLinks ziet niet de noodzaak die de Groningen City Club wel ziet. 'Wij zijn niet van het principe dat de winkel op zondag pas vanaf 12 uur open mag, maar we zien de noodzaak om dat wel te doen niet.'

Laten we nou niet gaan sjoemelen met die openingstijd vanaf 12.00 uur. Er zijn ook mensen die hechten aan zondagsrust Jan Pieter Loopstra - PvdA

Waar GroenLinks niet principieel tegen het voorstel is, daar is PvdA dat wel. 'Laten we nou niet gaan sjoemelen met die openingstijd vanaf 12.00 uur', zegt Jan Pieter Loopstra. 'Er zijn ook mensen die hechten aan zondagsrust. We kunnen ons ook niet voorstellen dat mkb'ers het zien zitten om zo vroeg open te gaan.'

Loopstra denkt dat de grotere bedrijven een vroege openingstijd op zondag wel zien zitten, maar dat maakt nog niet dat PvdA achter het GCC-voorstel gaat staan.

Geloofsovertuiging

Loopstra laat doorschemeren dat de wethouder de suggestie van de ondernemersclub terzijde zal leggen. 'Wij kunnen ons vinden in het voorstel dat komen gaat. Verder kan ik niks zeggen over het uiteindelijke voorstel. Dat moeten jullie maar even afwachten. Wij opteren in elk geval dat winkels op zondag niet voor 12.00 uur opengaan.'

Coalitiepartij ChristenUnie vindt vanwege geloofsovertuigingen dat de zondag bedoeld is als rustdag. Ze zien het aantal koopzondagen dan ook liever verlaagd worden. De reactie van de partij is dan ook kort en helder: 'Wij vinden dat de huidige openingstijden in Groningen meer dan voldoende ruimte biedt om te kunnen consumeren', aldus Gerben Brandsema.



Lees ook:

- Winkels open op de vroege zondagochtend? 'Niet fijn als je een gezin hebt'

- City Club: 'Laat winkels in gemeente Groningen op zondag om 8.00 uur opengaan'