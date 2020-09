OM onderzoekt of ontslagen agent ook in drugs handelde

De rechtbank in Assen. (Foto: Geert Jan Darwinkel/RTV Noord)

Het Openbaar Ministerie onderzoekt of de politieagent uit Groningen, die 1 juni werd opgepakt met een kilo cocaïne in zijn auto, ook zelf in drugs handelde.

'Er zijn aanwijzingen voor en daar loopt op dit moment onderzoek naar', zegt officier van justitie Henk Supèr. De man zou onder meer criminele contacten hebben gehad. In zijn huis is 5.000 euro aan contant geld gevonden.

De rechtbank in Assen bepaalde maandagmiddag dat de 30-jarige (inmiddels ontslagen) agent, die werkte voor de politie Noord-Nederland, drie maanden langer vast blijft zitten. De man verscheen voor de eerste keer sinds zijn aanhouding in het openbaar voor de rechter.

Cocaïne onder autostoel

De cocaïne werd gevonden tijdens een doorzoeking van zijn auto op de parkeerplaats bij het bureau in Drachten, waar hij werkte. Hij moest naar het bureau komen vanwege een gesprek, omdat hij van hypotheekfraude werd verdacht. Vanwege die verdenking werd zijn auto doorzocht. De coke zat verstopt in tassen onder een stoel.

De Groninger heeft verklaard dat hij niks wist van de harddrugs in zijn auto. Zijn broer meldde zich korte tijd later bij de politie met de boodschap dat de coke van hem was, maar de verklaring die hij daarover aflegde, vond de officier van justitie te vaag om hem als verdachte op te pakken.

Vingerafdrukken

Op de verpakking van de drugs zijn vingerafdrukken gevonden. Eén van die afdrukken is van de broer van de verdachte en één is mogelijk van de oud-agent zelf, zegt Supèr. 'Uit een eerste onderzoek bleek dat die vingerafdruk waarschijnlijk de verdachte is.'

Omdat de vingerafdrukken in het politiesysteem niet honderd procent duidelijk waren, zijn onlangs nieuwe vingerafdrukken van de verdachte gemaakt. Die worden nu vergeleken met de afdruk op de verpakking van de drugs. 'Dat onderzoek kan ook nog in zijn voordeel uitvallen. Dat is afwachten', aldus Supèr.

Broer gevlucht

De officier benadrukte in de rechtszaal dat het niet zo hoeft te zijn dat de coke óf van de verdachte óf van zijn broer was.

'Het kan ook van beiden zijn geweest.' Vanwege de vingerafdruk van de broer, die in ieder geval op het pakketje zat, wilde de politie hem later alsnog aanhouden, maar toen was de man gevlucht. Hij is onvindbaar en staat gesignaleerd.

De voormalig agent wordt inmiddels ook officieel verdacht van hypotheekfraude bij de aankoop van een huis in 2016. De ING Bank heeft aangifte gedaan tegen de man. Het gaat om een fraudebedrag van ruim 200.000 euro. Daarnaast zijn er enkele kinderpornografische filmpjes gevonden op zijn telefoon. Ook daarvoor moet hij zich bij de rechter verantwoorden, stelde Supèr.

'Problemen stapelen zich op'

Voor de inhoudelijke rechtszaak wordt de Groninger onderzocht door een psycholoog, omdat de reclassering vermoedt dat hij psychische problemen heeft. Advocaat Robert Eefting vroeg de rechtbank hem vrij te laten, omdat het risico bestaat dat de man straks langer in voorarrest zit (nu drie maanden) dan de straf die de rechtbank hem uiteindelijk oplegt.

'Mijn vrouw is zwanger en we hebben ook een zoontje van 3. De problemen stapelen zich op zolang ik vast zit', zei de voormalige agent tegen de rechters. Omdat hij geen baan meer heeft, heeft het gezin ook geen inkomsten meer. De rechtbank was er niet gevoelig voor.

