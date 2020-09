Schutter Paterswolde: 'Ik had daar geen politieagenten verwacht'

De straat was deels afgezet in de uren na de schietpartij (Foto: ProNews)

'Nooit of te nimmer heb ik de intentie gehad om iemand te verwonden. Ik was in paniek.'

Dat zei de 28-jarige man die wordt verdacht van het beschieten van twee politieagenten in Paterswolde dinsdag in de rechtszaal in Assen. De man volgde de derde zitting in zijn zaak via een videoverbinding vanuit de gevangenis in Lelystad.

De twee politieagenten kwamen in de nacht van 2 op 3 januari naar een huis aan de Hayo Hindriksweg in Paterswolde vanwege een melding van huiselijk geweld, toen er plotseling op ze werd geschoten. De agenten trokken hun wapens en schoten terug. Niemand werd geraakt. De 28-jarige verdachte werd opgepakt in een tuin in de buurt. Hij ontkent dat hij gericht op beide agenten, die op dat moment in een steeg bij de woning stonden, geschoten heeft.

In de periode voorafgaand aan de schietpartij heb ik doodsbedreigingen ontvangen en vreesde ik voor mijn leven De verdachte

Waarschuwingsschot

'Ik had daar geen politieagenten verwacht. Ik dacht dat het jongens waren die mij wat wilden aandoen. In de periode voorafgaand aan de schietpartij heb ik doodsbedreigingen ontvangen en vreesde ik voor mijn leven', vertelde hij aan de rechters. 'Dat hield me erg bezig. Ik dacht dat de mensen die in de steeg stonden mij iets wilden aandoen, Om ze te laten schrikken, heb ik een waarschuwingsschot gelost.'

Beide agenten, die vanochtend door advocaat Ayse Çimen bij de onderzoeksrechter in Assen als getuigen zijn gehoord, hebben verklaard dat de verdachte gericht en vanaf een paar meter afstand meerdere keren op hen heeft geschoten. Daar bleven ze bij tijdens het verhoor bij de onderzoeksrechter.

'Niet gericht'

'Het kan haast niet dat cliënt gericht geschoten heeft', aldus Çimen. 'Eén van de agenten is een grote en brede man, terwijl de steeg heel smal is. Als het schot van mijn cliënt op hem gericht was geweest, hoe had hij hem dan kunnen missen?'

De verdachte was die nacht onder invloed van drank en cocaïne. Daardoor dacht hij minder goed na, erkende hij toen één van de rechters ernaar vroeg.

'Je reageert dan eerder paranoïde. Maar ik heb niet doelbewust op die agenten geschoten.'

Poging tot doodslag

De rechtszaak tegen de man wordt op 1 december inhoudelijk behandeld. Hij staat dan terecht voor poging tot doodslag op beide agenten en wapenbezit. Zijn advocaat vroeg de rechtbank hem in afwachting daarvan vrij te laten. Hij heeft een auto-immuunziekte en krijgt in de gevangenis naar eigen zeggen geen goede zorg. Ook is hij na zijn arrestatie vader geworden en heeft hij zijn kind nog niet kunnen zien.

De rechtbank vindt de zaak te ernstig om hem vrij te laten. Dat betekent dat hij in ieder geval tot begin december achter de tralies zit.

