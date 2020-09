Rechtbank trekt in november twee dagen uit voor ontvoeringszaak student

De rechtbank in Groningen behandelt op 16 en 17 november de zaak tegen drie mannen voor het ontvoeren van een 24-jarige internationale student, afgelopen januari. Het slachtoffer werd vastgebonden en verborgen in een woning aan de Kometenstraat in Groningen.

De rechter besliste eerder dat de drie verdachten nogmaals moesten worden gehoord. Dit gebeurde dinsdag tijdens een voorbereidende zitting. De mannen uit Hoogezand (22), Schiedam (24) en Groningen (37) bagatelliseerden hun eigen rol of wezen elkaar aan.

De 22-jarige zei dat hij slechts als boodschappenjongen werd gebruikt. Hij heeft een avondwinkel in Groningen en voerde klusjes uit zoals bestellingen brengen of spullen vervoeren.

Tapijt ophalen

Hij leerde de twee medeverdachten eind 2019 kennen via zijn avondwinkel. Hieruit ontstond een vriendschap. De mannen spraken wel eens met elkaar af, ook wel in de woning aan de Kometenstraat waar de Schiedammer destijds woonde. De 22-jarige stelde geen vragen toen zijn vrienden hem vroegen tie raps, duct-tape en touw te kopen. Alles ging op de pof, zei de man op zitting.

Op de avond van 21 januari moest hij voor het vervoeren van een stuk tapijt een auto met een flinke laadruimte regelen. Hij haalde de stationcar van zijn ouders in Hoogezand en reed daarmee naar Groningen.

'Uren dom wachten'

Bij een adres werd uren gewacht. Wat gaan we doen vroeg ik hen, we hebben uren dom gewacht, vertelde hij tegenover de rechters. De 24-jarige had volgens de man een grote tas bij zich. Daarin zat een kleed dat later zou worden gebruikt om het slachtoffer in te rollen. De medeverdachten stapten uit, vertelde hij, en kwamen terug met een onbekend persoon. De twee dwongen het slachtoffer door hem een mes tegen zijn rug te houden, zei de Hoogezandster.

Bij de auto ontstond een worsteling, het slachtoffer weigerde in de kofferbak te kruipen. Tijdens de worsteling werd de 22-jarige verdachte per ongeluk in zijn onderarm gestoken.

Best egoïstisch

Het slachtoffer werd in de auto gekneveld, geblinddoekt en kreeg hij een sok in zijn mond gepropt. Daarna reed de auto met hoge snelheid weg. Met de 22-jarige man achter het stuur en de 37-jarige verdachte bovenop het slachtoffer in de laadbak. De 24-jarige was te laat met instappen en ging te voet zijn weg.

Het slachtoffer werd urenlang rondgereden en uiteindelijk naar een woning aan de Kometenstraat gebracht en op een bed gelegd. Hij bleef vastgebonden, geblinddoekt en met een deken afgedekt, vertelde de Hoogezandster. Hij zag niet of het slachtoffer gewond was. Hij had alleen oog voor de wond aan zijn eigen arm. 'Best egoïstisch inderdaad', zei hij.

Maandenlange voorbereiding

Het slachtoffer werd na drie dagen door agenten bevrijd. Zij hadden een melding gehad over een mogelijke gijzeling in die woning. De man had een steekwond en werd overbracht naar het ziekenhuis. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de drie gijzeling, afpersing en diefstal van bijna 1000 euro aan gepind geld.

De ontvoering zou maandenlang zijn voorbereid. De mannen zouden gegevens van het slachtoffer hebben verzameld. Uiteindelijk werd een WhatsApp-account aangemaakt waarmee contact met het slachtoffer werd gelegd.

Video-bellen

Het slachtoffer moest zijn vader (video)bellen en vertellen dat hij in het buitenland vast werd gehouden. Hij kreeg zijn vrijheid terug, wanneer zijn vader 250.000 dollar in Bitcoins zou betalen. De politie mocht niet worden gebeld, anders werd het slachtoffer vermoord en zijn vingers eraf geknipt. De mannen zouden ook hebben gedreigd met het doden van familie, wanneer de politie werd ingeschakeld.

Na zijn bevrijding is het slachtoffer teruggekeerd naar zijn geboorteland Pakistan. De advocaten willen hem horen over wat er is gebeurd. Daarover is nog niet beslist. Het voorarrest van de mannen is opnieuw verlengd.

Lees ook:

- Verdachten ontvoering student blijven voorlopig vastzitten

- 'Ontvoering Kometenstraat was zorgvuldig voorbereid'

- Zes verdachten aangehouden in woning Kometenstraat in Stad