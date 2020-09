ChristenUnie steunt noordelijke bestuurders: ‘Honderden miljoenen euro’s naar het Noorden’

De coalitiepartij sluit zich daarmee aan bij een oproep van noordelijke bestuurders. Met de miljoenen uit het fonds willen de provincies en de gemeenten onder meer de klappen opvangen voor het versneld afbouwen van de gaswinning. Daardoor zouden 20.000 banen op de tocht staan.

‘Inwoners dreigen bekaaid achter te blijven’

Volgens Segers is het kabinet het verplicht aan het noorden om het fonds hier te krijgen. ‘We hebben als land decennia lang geprofiteerd van de gaswinning in het noorden, maar de inwoners dreigen bekaaid achter te blijven.’

En dus moet het kabinet kiezen voor de regio en ‘één groot perspectiefplan’ schrijven voor Noord-Nederland. ‘Eerder zei ik al Groningen first’, maar vandaag zeg ik: ‘Make Noord Nederland great again’.

Nieuwe vormen van energieopwekking zoals groene waterstof bieden kansen voor nieuwe werkgelegenheid. Noord-Nederland kan een voorloper zijn in die ontwikkeling Gert-Jan Segers

Groningen moet daarmee volgens Segers koploper worden in de omslag naar duurzame energie. ‘Nieuwe vormen van energieopwekking zoals groene waterstof bieden kansen voor nieuwe werkgelegenheid. Noord-Nederland kan een voorloper zijn in die ontwikkeling.’

Niet doen alsof er niets is gebeurd

Geld uit het fonds moet niet alleen naar de economie, maar ook naar de geestelijke verzorging van Groningers, zegt Segers. ‘Het kabinet moet niet alleen scheuren in huizen herstellen maar ook scheuren in de samenleving.’

‘We kunnen niet doen alsof er de afgelopen decennia niets gebeurd is. Bij de versterkingsoperatie gaat het erom dat we naast mensen blijven staan en aandacht hebben voor wat mensen nodig hebben. Dat luisterend oor wordt ook geboden door geestelijk verzorgers. Een serieus plan voor geestelijke verzorging is dan heel belangrijk’, zegt Segers.

Geld komt uit Europese Green Deal

De ChristenUnie wil het geld halen uit Europese investeringdfonds Just Transition Fund, dat onderdeel is van de Europese ‘Green Deal’ van eurocommissaris Frans Timmermans. Met de inzet van het fonds kunnen er volgens de ChristenUnie 16.000 nieuwe banen worden gecreëerd.

Geen gratis geld, Nederland moet ook investeren

Maar geld uit dat fonds is niet gratis. Nederland moet geld in het fonds investeren om er aanspraak op te kunnen maken. Het is de bedoeling dat er in het Just Transition Fund EU-breed een bedrag van 17,5 miljard euro komt. Het fonds is bedoeld om gebieden die nu nog afhankelijk zijn van de fossiele industrie te ondersteunen. Nederland kan naar verwachting aanspraak maken op een bedrag tussen de 600 en 700 miljoen euro.

Commissaris van de Koning René Paas zei onlangs dat Groningen aanspraak wil maken op ‘een fors deel’ van deze miljoenen.

De ChristenUnie brengt haar plan woensdag tijdens de Algemene Beschouwingen in. Het Kabinet heeft zich tot nu toe op de vlakte gehouden over het fonds.

