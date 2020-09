Lopend Vuur: Winkels moeten zelf weten wanneer ze open zijn

Een meerderheid van de coalitiepartijen in de Groninger gemeenteraad lijkt er echter niets voor te voelen om de winkels al zo vroeg open te gooien.

Vroeger waren winkels op zondag gesloten. Daar is de laatste jaren, met name bij supermarkten, verandering in gekomen. Ook kennen veel gemeenten koopzondagen. Niet iedere winkelier doet daar overigens aan mee.

In winkelcentrum Paddepoel in de stad was enkele jaren geleden een hoogoplopend conflict over de verplichte openstelling van winkels op bepaalde tijdstippen.

Het is over het algemeen aan gemeenten om te bepalen wanneer winkels hun deuren open mogen gooien. Maar moet dat, in een 24-uurs economie, niet helemaal vrijgegeven worden? Het zou de winkeliers wellicht helpen in de strijd met online winkels.

