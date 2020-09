Topman Martini Ziekenhuis: 'Niet chic dat we nog geen coronacompensatie hebben'

Het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft een rekening uitstaan bij zowel zorgverzekeraars als het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het gaat om miljoenen die het ziekenhuis kwijt is aan de bestrijding van het coronavirus. 'Dat is niet chique', oordeelt bestuurder Hans Feenstra.

Het Martini Ziekenhuis heeft dit voorjaar net als andere ziekenhuizen de gewone zorg vrijwel helemaal stilgelegd om klaar te zijn voor coronapatiënten. Dat kostte volgens Feenstra al met al 5,5 miljoen euro.

'Geen ziekenhuis zou in de rode cijfers komen door corona is gezegd, maar we zijn nu maanden verder. Als je zegt: we moeten opschalen naar meer ic-bedden en de reguliere zorg afschalen, dan moet je niet aan de achterkant gaan zeuren over de kosten.'

Het was toch al opgelost?

In juli sloten verzekeraars en ziekenhuizen een landelijk convenant. Daarin werd vastgelegd op welke manier ziekenhuizen voor gemaakte kosten gecompenseerd zouden worden. Feenstra koopt er niks voor, zegt hij. Het geld is er nog niet en wat beloofd is, is ook nog eens onvoldoende. Volgens Feenstra zijn lang niet alle gederfde inkomsten meegenomen.

Het Martini Ziekenhuis heeft bijvoorbeeld de parkeergarage in eigen beheer; deze leverde niks op toen de grote patiëntenstroom wegbleef dit voorjaar. Ook is de misgelopen omzet niet afgezet tegen 2020, maar tegen 2019. Dat scheelt geld, omdat het Martini Ziekenhuis in dat jaar minder omzet draaide.

Dit is echt fundamenteel oneerlijk Hans Feenstra - Bestuursvoorzitter van het Martini Ziekenhuis

Daarbij komt dat het convenant beloning regelt voor het aantal coronapatiënten dat een ziekenhuis op de intensive care (ic) heeft opgevangen. Groningse ziekenhuizen als het Martini hebben wel de gewone zorg platgelegd, maar uiteindelijk maar weinig coronapatiënten gekregen. 'Dit is echt fundamenteel oneerlijk.'

'Martini moet geduld hebben'

Menzis laat in reactie weten te begrijpen dat het Martini Ziekenhuis snel duidelijkheid wenst over het exacte compensatiebedrag. De zorgverzekeraar verwijst naar het convenant dat er al ligt. 'Wij spannen ons, samen met collega-zorgverzekeraars en met de ziekenhuizen, maximaal in om ook over de resterende posten overeenstemming te krijgen.'

'Dat het Martini daarbij om snelheid vraagt begrijpen wij, tegelijkertijd betrachten we de nodige zorgvuldigheid, omdat we zorgvuldig om willen gaan met het premiegeld van verzekerden.'

Ook in de clinch met ministerie

Het ziekenhuis staat intussen voor nog meer kosten. Landelijk is afgesproken dat het aantal ic-bedden omhoog moet naar eerst 1350 (per oktober) en per januari naar 1700. Voor het Martini Ziekenhuis betekent dat uitbreiding met acht bedden op de intensive care.

Dit moeten volgens Feenstra eenpersoonskamers zijn, omdat coronapatiënten geïsoleerd moeten worden verpleegd. 'Onze ic is twintig jaar oud. Als de normale zorg doorgang moet vinden en dat is een eis, dan hebben we voor coronapatiënten eenpersoonskamers nodig.'

Ministerie: 305 miljoen euro beschikbaar

Het kostenplaatje hiervoor is zo'n 3,5 miljoen euro, maar of het ministerie dat betaalt is nog onduidelijk. 'We hebben nu een brief gestuurd naar VWS dat we snel uitsluitsel nodig hebben. De bouwer staat klaar.' Volgens Feenstra wil VWS eigenlijk niks financieren wat niet terug te draaien is als de noodzaak vanwege corona voorbij is. 'Dat kan bij een verbouwing natuurlijk niet.'

Het ministerie laat in reactie weten dat er alle begrip is voor de behoefte aan helderheid. Duidelijk is dat er 305 miljoen euro subsidie beschikbaar is voor de opschaling; dit is niet alleen voor de ic maar ook voor verpleegafdelingen.

Ik vind het geen optie om de ic niet uit te breiden; we hebben een verantwoordelijkheid naar de regio. We weten niet wanneer de volgende uitbraak van een virus is Hans Feenstra - Bestuursvoorzitter van het Martini Ziekenhuis

Ziekenhuizen kunnen dit wel degelijk ook gebruiken voor een verbouwing; een deel is ook bestemd voor het opleiden van personeel. De uitwerking van de subsidieregeling moet binnen een paar weken klaar zijn. De gesprekken met de ziekenhuizen lopen intussen nog.

Extra ic-bedden komen er hoe dan ook

Of het ministerie betaalt of niet, de uitbreiding van de ic komt er. Feenstra: 'Ik vind het geen optie om het niet te doen; we hebben een verantwoordelijkheid naar de regio. We weten niet wanneer de volgende uitbraak van een virus is. Gezien de tijd waarin we leven is het goed om te investeren in eenpersoons kamers.'

Als het Martini Ziekenhuis zelf moet betalen kunnen andere investeringen voorlopig niet doorgaan. 'Welke dat zijn weet ik nu nog niet.'

Rooskleurig is het financiële plaatje niet

Het ziekenhuis heeft na enkele jaren van goede financiële resultaten sowieso al een mindere periode. Afgelopen jaar werd bijna een miljoen verlies geleden. Dat kwam onder meer doordat personeel actie voerde voor een betere CAO; op die dagen zagen ze vrijwel geen patiënten.

Ook heeft het ziekenhuis op sommige plekken eigenlijk teveel personeel. 'We zijn al bezig met een ombuigingsoperatie. Die wordt nog groter als zorgverzekeraars en het ministerie niet betalen.'

Zover is het nog lang niet wat Feenstra betreft. Als de onderhandelingen met Menzis en Zilveren Kruis over de gemaakte coronakosten vastlopen, stapt hij naar een commissie die uitspraak moet doen. Als laatste optie wacht een gang naar de rechter. 'Ik heb me het recht op een juridische procedure voorbehouden.'

Andere ziekenhuizen

Treant Zorggroep laat weten nog in gesprek te zijn met de zorgverzekeraars over gemaakte kosten; dat wacht de moederorganisatie van Refaja in Stadskanaal af. Datzelfde geldt voor het UMCG.

Treant heeft verder de uitbreidingsplannen voor de intensive care ingediend bij het ministerie en is nog in afwachting van een reactie. Het UMCG kan zonder verbouwing uitbreiden, vertelt woordvoerder Joost Wessels. Kosten zitten alleen in het extra personeel en het opleiden van medewerkers. Gesprekken over de subsidieregeling van VWS lopen nog.

Ommelander Ziekenhuis Groningen zegt op alle onderdelen nog in gesprek te zijn.



