Gräper over Lelylijn: ‘Er is kleurverschil met Friesland’

De Lelylijn als snelle spoorverbinding met de Randstad is een grote mogelijkheid voor het Noorden, maar gedeputeerde Fleur Gräper wil de optie om te versnellen via bestaand spoor nog altijd openhouden. Dat is een andere opvatting dan haar collega in Friesland heeft.

De Friese gedeputeerde Avine Fokkens (VVD) gaat onverkort voor de realisatie van de Lelylijn en zegt dat de lijn uitstekend past in de contouren van het Nationale Groeifonds, waar bijna zeven miljard euro voor infrastructuur in zit.

‘We zijn fan van de Lelylijn, maar houden de optie voor het ontwikkelen van bestaand spoor open’, zegt Gräper. ‘Het doel is voor ons leidend: Groningen moet snel met de Randstad verbonden worden.’

Verdeelde lobby

Daarmee is de lobby voor snel spoor van de Randstad vanuit het noorden verdeeld. Drenthe opteert voor versnellen via bestaand spoor, Friesland heeft een uitgesproken voorkeur voor de Lelylijn, aangezien die grotere plaatsen als Heerenveen en Drachten via spoor zal ontsluiten. Gräper ziet ook het verschil in belangen. 'Er is kleurverschil met Friesland.'

Linksom of rechtsom

Het is de provincie Groningen uiteindelijk om het even, zegt Gräper. ‘Wij hebben belang bij beide opties en zien daar ook kansen voor. Het is ons om het even of we linksom of rechtsom gaan. Vanuit Gronings perspectief is de Lelylijn veel duurder dan het ontwikkelen via bestaand spoor. Maar we zien tegelijkertijd grote mogelijkheden om te versnellen via de Lelylijn.’

Volgens de provinciale D66-bestuurder is haar minder uitgesproken houding een bewuste. ‘Het is goed om te zien wie nu wat doet in het hele spel’, vertelt ze. ‘Soms is het goed om rustiger en minder uitgesproken te zijn, om daarmee het spel beter te kunnen spelen op andere plekken. En soms is het juist goed dat iemand voor de troepen uit loopt. Zo vullen we elkaar mooi aan.’

Kostenplaatje

Gräper sluit desondanks af met een positieve noot. ‘De Lelylijn heeft een groot aantal voordelen. We hebben nu te maken met de flessenhals bij Meppel. De Lelylijn zorgt wel voor een veel betere ontsluiting. We zijn groot voorstander van de Lelylijn, het zou fantastisch zijn als-ie komt, maar het kostenplaatje is een groot nadeel.’

