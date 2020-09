Snor- en bromfietsers in toekomst geweerd uit binnenstad Groningen

Snor- en bromfietsers worden in de toekomst geweerd uit de binnenstad van Groningen. In welke straten het verbod gaat gelden, is nog niet bekend.

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) presenteert komend jaar een plan dat tot het scooterverbod moet leiden. Dat gaat naar verwachting in 2022 in.

Giftige stoffen

Met het weren van scooters die op fossiele brandstoffen rijden, moet een 'gezondheidszone' ontstaan. Brommers en snorfietsen met een verbrandingsmotor stoten namelijk relatief veel fijnstof uit.

'Scooters zijn de meest vervuilende manier om je te verplaatsen. Het zorgt voor overlast voor fietsers en voetgangers', zegt wethouder Broeksma.

'Denk aan een fietsende vader die met zijn kind voorop bij het stoplicht wacht, naast een scooter die stationair draait. Het zijn gewoon giftige gassen die die mensen inademen.'

'Hoe groot de zone precies wordt weten we nog niet', zegt Broeksma. 'Dat gaan we samen met inwoners, ondernemers, scooter-eigenaren en de politie onderzoeken.'

Geldt het ook voor elektrische deelscooters?

Het is niet duidelijk of elektrische deelscooters, zoals die van GO en Felyx, in de toekomst ook uit de binnenstad geweerd worden.

'Daar gaat deze brief niet over. Maar het zijn wel brede voertuigen, dus die kunnen vervelend zijn voor bijvoorbeeld fietsers. Of die voertuigen in de toekomst ook uit de binnenstad geweerd worden, hangt er vanaf hoe de gemeenteraad er tegenaan kijkt.'

