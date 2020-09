Puzzelen om jaarmarkt coronaproof te maken: 'Moeten het met elkaar doen'

Het laat zich raden dat de coronamaatregelen de organisatie van een markt met kermis een stuk lastiger maken dan normaal.

Sfeertje

'Het mooie van zo'n markt is het sfeertje dat eromheen hangt', vindt RTV Noord-verslaggever Elwin Baas, die woensdag aan het eind van de ochtend een kijkje neemt in de Hogestraat, Lagestraat en de Burgemeester van de Munnikstraat. Het zijn de drie straten in Loppersum waarover de Jaarmarkt zich verdeeld heeft.

'Sommige kraampjes zijn al helemaal uitgestald, andere kraampjes doen het pas op het allerlaatste moment', concludeert Baas, een half uur voordat de markt om 12.00 uur officieel opent. De coronamaatregelen kunnen bezoekers onmogelijk ontgaan, ziet hij. 'Hou overal waar je komt rechts aan, blijf op anderhalve meter van elkaar, voorkom boetes en blijf gezond', luidt het devies, dat op diverse plekken wordt aangegeven.

Sommige kraampjes op de Lopster Jaarmarkt zijn er 's ochtends al helemaal klaar voor (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Mysterieus

Mede-organisator Cissy Bronts kijkt tevreden om zich heen, terwijl de kraampjes worden uitgestald. 'En de zon schijnt ook nog eens, dat maakt het compleet.'

De jaarmarktcommissie waarin ze zit moest vanwege de coronamaatregelen ook op het laatste moment nog wat plooien gladstrijken om alles in goede banen te leiden. 'Daar ga ik niet over uitweiden, maar laat ik het erop houden dat onze voorzitter nu in het gemeentehuis zit om dat te regelen', klinkt het mysterieus.

De Jaarmarkt en kermis kunnen desondanks zonder problemen van start gaan, zegt Bronts. In het voorjaar zijn alle benodigde vergunningen al aangevraagd, zodat de organisatie niet voor verrassingen zou komen te staan. 'Voor de markt hebben we een vergunning aangevraagd voor meer dan duizend bezoekers op de jaarmarkt per dag, maar die zitten lang niet allemaal tegelijk op elkaar', stelt ze.

Spanning?

Of Bronts het spannend vindt of iedereen zich aan de regels houdt? 'Nee', zegt ze lachend. 'Maar we moeten het met elkaar doen. Als iedereen aan de regels denkt en het gezellig houdt, moet dat haast wel goed komen.'