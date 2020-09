Drukte bij callcenter GGD: 'Mensen worden wel eens boos'

Zodra de lijnen in het speciale Covid-19 callcenter 's ochtends om 08.00 uur opengaan, komen de eerste telefoontjes binnen. 'Zeker tweehonderd of meer per dag', vertelt coördinator Madelon Vuijk. 'En het wordt alleen maar drukker, nu het aantal besmettingen snel toeneemt.'

Irritaties

Als gevolg daarvan moeten bellers langer wachten, voordat ze aan de beurt zijn. Dat leidt soms tot irritaties. Vuijck: 'Mensen worden wel eens boos ja. Ik kan me dat ook wel voorstellen. Ze zijn soms al doorverwezen na eerst in de wacht te hebben gestaan bij het landelijk informatienummer om een afspraak te maken. Soms worden ze alsnog doorverwezen naar ons en moeten ze opnieuw wachten. Maar als je uitlegt waarom het zo lang duurt, begrijpen mensen het wel.

Vragen

Voor algemene vragen over het coronavirus bel je 0800 - 1351. Voor het maken van een afspraak voor een coronatest moet je contact opnemen met 0800 - 1202.(Aanmelden via coronatest.nl kan trouwens ook.) Waarom worden mensen dan alsnog doorverwezen? Vuijk: 'Dat gebeurt bijvoorbeeld als het gaat om kinderen onder de zeven jaar. Als zij moeten worden getest, moet de afspraak bij de regionale GGD worden gemaakt'.

Maar als je specifieke vragen hebt over het coronavirus zonder direct een afspraak te willen maken, moet je ook bij je 'eigen' GGD zijn. 'Niet alleen burgers willen informatie. We krijgen ook vragen van bedrijven en scholen. Ze willen bijvoorbeeld weten wat ze moeten doen als een medewerker of een leerling positief is getest', legt de coördinator uit.

Zeven medewerkers

Als een beller het advies krijgt in quarantaine te gaan, maar hij of zij wil die raad niet opvolgen, wat dan? 'Dan gaan we indringend met ze in gesprek en proberen we ze te overtuigen het advies toch op te volgen. Maar we kunnen ze niet verplichten dit te doen.'

Volgens De Telegraaf krijgen medewerkers van het landelijk informatienummer regelmatig te maken scheldpartijen en dreigementen. Vuijk: 'Heb ik hier nog niet meegemaakt.'

Het Covid-19 callenter van de GGD Groningen wordt per 'shift' bemand door zeven medewerkers. 'Dat zijn artsen, verpleegkundigen, doktersassistenten plus een administratief medewerker', vertelt Vuijck. 'Als het nodig is, kunnen we uitbreiden. We hebben de laatste maanden al heel veel mensen opgeleid en daar zijn we nog steeds mee bezig'.

Dit artikel is aangevuld met meer informatie over de verschillende telefoonnummers voor vragen over het coronavirus.

Lees ook:

- Groningers wachten eindeloos op coronatest: 'Men heeft weinig geleerd van de beginfase'

- GGD onderzoekt gezondheid van duizenden Groningers

- Ook Groningse testlocaties raken overbelast: ‘Wij moeten vijf dagen wachten’