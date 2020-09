'Forse stijging aantal coronabesmettingen, vooral onder jongvolwassenen'

De afgelopen week zijn 222 mensen positief getest op corona in onze provincie, waarvan ruim de helft van de geteste personen (55 procent) tussen de 18 en 24 jaar oud is. Dat blijkt uit de wekelijkse cijfers van de GGD.

Het grootste deel van die coronabesmettingen werd ontdekt op de testlocaties van de GGD (159). Daar werden in totaal 5257 mensen getest, iets meer dan de week ervoor. De overige besmettingen werden buiten de GGD vastgesteld, bijvoorbeeld bij huisartsen.

Meerdere clusters gerelateerd aan feestjes

De GGD spreekt van een 'forse stijging.' In de eerste week van september lag het aantal bevestigde besmettingen nog op 68. Vooral in de groep jongvolwassenen (18-24 jaar) worden veel besmettingen gezien. Er zijn meerdere clusters gerelateerd aan feestjes onder jongeren.

Elf personen met een nieuwe besmetting in de afgelopen week waren jonger dan 18 jaar (waarvan vier jonger dan 12 jaar). Bijna 10% van de nieuwe besmettingen had een vermoedelijke besmettingsbron in het buitenland. Ongeveer een kwart is opgespoord in het kader van bron- en contactonderzoek.

Sinds 25 augustus kunnen mensen met klachten terecht in Veendam en sinds vorig week - naast de al bestaande locatie in het UMCG - ook op een locatie aan de Europaweg in Stad.

Geen nieuwe overlijdensgevallen

Sinds het begin van de epidemie is bij 900 personen in de provincie Groningen COVID-19 vastgesteld. Het werkelijke aantal besmettingen dat we tot nu toe in onze provincie hebben gehad, ligt overigens hoger dan 900, mede omdat tot 1 juni niet iedereen kon worden getest en sommige besmette mensen geen of weinig klachten hebben.

Er zijn de afgelopen week niemand overleden als gevolg van een bewezen corona-infectie. Het totale aantal overlijdensgevallen staat nog steeds op 19.

Landelijke cijfers RIVM

Landelijke heeft het RIVM de afgelopen week 8.265 nieuwe personen gemeld die positief zijn getest zijn op COVID-19, waarvan 92 in het ziekenhuis zijn opgenomen of opgenomen geweest. Veertien bevestigde coronapatiënten overleden in de afgelopen week.

In de afgelopen week hebben ruim 195.545 mensen zich laten testen in de GGD teststraten, vorige week waren dit nog 180.182 mensen. Het percentage positieve testen op landelijk niveau is deze week toegenomen van 2,8% in de voorgaande week naar 3,9%, deze week. In Groningen is dat percentage toegenomen van 0,8 procent vorige week naar 3 procent nu.

Het reproductiegetal is landelijk gestegen en ligt op 1,38. Dat betekent dat 100 mensen die besmet zijn samen 138 anderen besmetten.

Ook landelijk veel jongeren

De sterkste stijgingen waren weer te zien in de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland. De nieuwe besmettingen nemen toe in alle leeftijdsgroepen, maar ook landelijk zijn de meeste nieuwe besmettingen gemeld in de leeftijdsgroep van 20-24 jaar.

