Voorrang leraren bij coronatest gaat vrijdag in

Door de oplopende wachttijden voor een coronatest kwamen scholen de afgelopen weken in problemen. Leraren met verkoudheidsklachten moeten thuisblijven en vervanging bleek - gezien het structurele lerarentekort - lang niet altijd mogelijk. Zeker als leraren dagenlang moesten wachten op een test werden klassen naar huis gestuurd.

Niet alle leraren mogen sneller testen

Leraren krijgen niet zomaar voorrang; er moet sprake zijn van 'niet op te vangen lesuitval en/of het naar huis sturen van een klas’. De beoordeling daarvan wordt overgelaten aan de schoolleider.

Een leraar met corona-achtige klachten moet zich bij zijn directeur melden. Die bepaalt of hij in aanmerking komt voor de voorrangsprocedure. Zo ja, dan krijgt de leraar een voorrangsverklaring van de directeur. Die heeft de leerkracht nodig bij het maken van een afspraak via een speciaal telefoonnummer.

De test is dezelfde dag nog of de volgende ochtend op de bekende testlocaties in de regio. Het verkrijgen van de uitslag gaat net zoals het voor anderen gaat: via coronatest.nl. Als uit de test komt dat iemand corona heeft belt de GGD.

Voorrang voor de één betekent wachten voor de ander

Alle afspraken staan in een voorrangsprotocol. Uitgangspunt is dat voorrang niet onnodig wordt verleend. De directeur moet een ‘integere en terughoudende afweging’ maken, want voorrang voor de één betekent extra wachttijd voor de ander.’

De onderwijsbond is 'nog niet helemaal tevreden, zegt woordvoerder Simone van Geest, want de regeling geldt niet voor leerkrachten in het mbo. 'En daar is ook dringende behoefte.'

