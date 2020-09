Plan: psychiatrische patiënten, verslaafden en daklozen krijgen woonvorm in Harkstede

Een voorbeeld van Skaeve Huse in Rotterdam. Deze woonvorm moet ook in Harkstede verrijzen (Foto: ANP)

Er liggen plannen voor een woonvorm in Harkstede voor mensen die mogelijk met psychiatrische problemen kampen, een verslaving hebben of dak- en thuisloos zijn. Aan de Hoofdweg 143a in het dorp moeten tien eenpersoonswoningen verrijzen waarin deze mensen kunnen wonen.

Dat heeft de gemeente Groningen bekendgemaakt, in samenwerking met zes zorginstellingen en woningcorporatie Lefier. Voor de mensen die in de nieuwe woonvorm - ook wel Skaeve Huse genoemd - zouden moeten wonen, is nog geen goede woonplek gevonden.

Er zijn meerdere locaties in de provincie bekeken om de mensen de huisvesten, maar Harkstede kwam als beste uit de bus. Het gaat om een tijdelijke woonlocatie.

'Groot genoeg'

Volgens de gemeente viel de keuze op Harkstede omdat de grond waarop de woonvorm gebouwd moet worden eigendom van de gemeente is, er minstens honderd meter afstand is tot andere woningen en er al aansluitingen zijn voor riool, water en elektriciteit. 'Daarnaast is de grond groot genoeg om tien woningen op te bouwen en zijn er winkels in de buurt', motiveert de gemeente.

'Voor deze groep mensen in Groningen is nu nog geen goede woonplek. De bestaande woonvormen passen namelijk niet bij hen. Eigen woonruimte in een omgeving met zo weinig mogelijk prikkels kan de rust en stabiliteit geven die zij nodig hebben om hun leefsituatie te verbeteren', luidt de verklaring. Eén van de woningen is voor de beheerder, die op de bewoners let en ze begeleidt.

Omwonenden geïnformeerd

Omwonenden en ondernemers in de omgeving worden deze maand persoonlijk geïnformeerd over de plannen voor de woonvorm. Het is nog niet bekend wanneer er wordt gestart met de bouw van de woningen, als de plannen doorgaan.