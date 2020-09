Erotiek uit Veendam mag niet op het shirt van FC Emmen

De groothandel in seksspeeltjes in Veendam (Foto: RTV Noord)

FC Emmen heeft EasyToys gestrikt als hoofdsponsor. Volgens Voetbal International gaat het om ruim een half miljoen euro per jaar. Naam en logo van EasyToys moeten onder meer op het wedstrijdshirt prijken. De KNVB is minder enthousiast over dat vooruitzicht.

Volgens marketingmanager Marc Timmer van FC Emmen kijkt een speciale commissie momenteel naar de zaak. 'Ik heb geen idee waar het op vastzit, dat weet alleen de KNVB. We hebben volgens mij alles volgens de regels gedaan, anders waren we hier natuurlijk ooit aan begonnen. Maar we moeten nu maar afwachten wat de KNVB beslist.'

Wel gokken, maar geen seks

De KNVB heeft een sponsorreglement, waaruit VI citeert, dat sponsoring 'niet in strijd mag zijn met enige wet, de openbare orde of de goede zeden of met de Nederlandse Reclame Code, dan wel met de goede smaak of het fatsoen en evenmin met de statuten en reglementen van de KNVB of met besluiten van het bestuur betaald voetbal.’

Timmer vindt het merkwaardig dat gokken (denk alleen al aan de Totodivisie) blijkbaar wel binnen de norm valt en seksspeeltjes niet. 'Dat is niet meer van deze tijd.'

Ook sponsor van FC Groningen

Het bedrijf wil zich niet uitlaten over deze zaak, maar een woordvoerder hoopt dat naam en logo bij de eerstvolgende wedstrijd op het shirt van FC Emmen staan. De shirts mogen ook aan (jeugdige) fans worden verkocht. Omdat daar geen sponsornaam op mag worden afgebeeld, zoekt EasyToys nog een goed doel om erop te vermeld.

EasyToys is overigens ook verbonden aan FC Groningen, maar niet als hoofdsponsor. Wel sponsort het bedrijf doelpunten en staat het op de boarding rond het veld.

Reactie van de KNVB

De KNVB reageert als volgt op de kwestie: 'Op 9 september jongstleden ontving de KNVB het verzoek van FC Emmen om het merk EasyToys op de wedstrijdshirts te dragen. EasyToys verwijst naar een webshop waar onder meer sextoys, lingerie, condooms, bondage- en sm-artikelen worden verkocht.

De wedstrijdkleding dient in overeenstemming te zijn met de Statuten, reglementen en besluiten van de KNVB (artikel 6 lid 1 Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal). Alle clubs - en dus ook FC Emmen - hebben ingestemd met deze reglementen.

In dit reglement is bepaald dat sponsoruitingen niet in strijd mogen zijn met:

- De wet

- De openbare orde of de goede zeden

- De Nederlandse Reclame Code

- De goede smaak of het fatsoen

- De statuten en reglementen van de KNVB

- Besluiten van het bestuur betaald voetbal

Goede smaak of fatsoen

Hoewel er verschillende opvattingen kunnen bestaan wat betreft de goede zeden, de goede smaak of het fatsoen over wat er wel en niet zou moeten worden toegestaan, meent het bestuur betaald voetbal na overleg met de ECV dat het niet gepast is om sponsoruitingen die in verband kunnen worden gebracht met de seksindustrie op de wedstrijdkleding van BVO’s te tonen. Hierbij houdt het bestuur betaald voetbal rekening met het feit dat het voetbal voor jong tot oud toegankelijk is en moet zijn.

Supporters van alle leeftijden volgen het voetbal door onder meer de wedstrijden (en samenvattingen daarvan) te bekijken. Het bestuur betaald voetbal vindt het niet gepast dat supporters ongevraagd geconfronteerd worden met een reclame-uiting die (direct of indirect) in verband kan worden gebracht met de seksindustrie. Dit geldt in het bijzonder voor (jonge) kinderen die zich bovendien willen identificeren met hun voorbeelden en vaak hun voetbalshirts dragen.

Het feit dat er in deze in meerdere opzichten lastige tijden behoefte is aan extra financiering maakt dit oordeel niet anders. Uiteraard zou de KNVB graag zien dat FC Emmen een hoofdsponsor aan zich weet te verbinden.

Landhuis Rianda

Erotiek op het voetbalshirt is in onze provincie eerder voorgekomen. In 1994 strikte vierdeklasser VV Nieuweschans de seksclub Landhuis Rianda in Nieuw-Beerta voor drie jaar als shirtsponsor. Dat mocht toen van de KNVB, maar het plan om een schaars geklede dame op de wedstrijdshirts af te beelden moest wel van tafel.