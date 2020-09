GOOV Muziektheater haalt streep door musical The Producers

De première was eerder al verplaatst naar eind dit jaar maar ook dan zal GOOV Muziektheater de voorstelling The Producers niet in de Stadsschouwburg op de planken brengen. De huidige coronamaatregelen hebben zowel artistiek als financieel zoveel consequenties dat het bestuur van GOOV er de stekker heeft uitgetrokken.

‘Alle coronamaatregelen die er nu zijn leiden tot de uitholling van ons idee van wat GOOV normaliter op de planken zet,’ vertelt Carst Buissink, de voorzitter en een van de spelers van het Groninger muziektheater. ‘Voorstelling mogen onder corona niet langer dan negentig minuten duren, zonder pauze en geen drankje achteraf. Een musical duurt gemiddeld tweeënhalf uur. Ook het beperkt aantal bezoekers is iets waarmee we grote financiële risico’s lopen, dat kunnen we gewoon weg niet bolwerken.’

Een snotneus en we zouden moeten stoppen

De leden van het amateurgezelschap repeteerden inmiddels al maanden voor The Producers. Aanvankelijk zou de door Mel Brooks geschreven musical in september in de Stadsschouwburg van Groningen worden opgevoerd. Vanwege corona werd dat verplaatst naar december. ‘Afgelopen vrijdag hebben we het aan alle spelers en leden van GOOV vertelt,’ zegt Buissink. ‘Veel leden hadden al een idee dat het spannend zou worden. Zeker nu het herfst wordt en mensen grieperig worden. Normaal gooien we er dan een pijnstiller in en stralen we op het podium maar met corona kan dat niet. Als iemand een snotneus zou krijgen, zouden we moeten stoppen.’

Toch iets bedenken voor de kerstvakantie

Volgens Buissink is het de eerste keer in de bijna honderdjarige geschiedenis van GOOV dat een voorstelling wordt afgelast. Maar ondanks dat zit de club niet bij de pakken neer. ‘We zijn inmiddels druk bezig om toch iets te bedenken voor de kerstvakantie. We willen een kleine voorstelling maken van een uurtje en dan gaan we met en dubbele cast werken dus als er dan iemand een snotneus heeft, kan de voorstelling toch doorgaan.’