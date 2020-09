Harkstede bezorgd over verslaafdenopvang: 'Er wonen hier veel gezinnen met kinderen' (update)

'Wij wonen er pal naast en zijn er absoluut niet blij mee', zegt Miriam Bergstra. 'We kregen twee weken geleden een vaag briefje van een projectteam en dat was nogal een schok voor ons. De buurtapp ging meteen los.'

'Deze buurt is helemaal niet rustig en prikkelarm'

Met een groep omwonenden heeft Bergstra de projectgroep uitgelegd dat er veel kinderen in de buurt wonen en dat de wijk ook niet rustig en prikkelarm is. 'Want dat is een argument om de opvang hier te plaatsen', zegt Bergstra. 'Maar als je de opvang uit komt, sta je gelijk op het fietspad en de weg daarnaast is knetterdruk.'

De plek is een drukke fietsroute voor scholieren, zeggen omwonenden (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Het wordt geen gesloten inrichting

Eerder zat het kantoor van Bureau Meerstad in het pand. Nu staat het leeg. 'Ons grootste bezwaar is dat het geen gesloten inrichting wordt', legt Bergstra uit. 'Die mannen hebben geen baan en geen dagbesteding. Ze gaan rondhangen en daar komen dealers en junks op af. Alle kinderen uit de buurt fietsen hier langs naar school en sport. En niet alleen kinderen uit deze wijk, maar ook die uit Kolham en Scharmer. Aan de overkant is een maand geleden een jong stel komen wonen met drie meisjes. Wij hebben zelf vier kinderen.'

Het pand staat op grondgebied van de gemeente Groningen. Zij wil daar, in samenwerking met zes zorginstellingen en woningcorporatie Lefier, negen mensen en een begeleider huisvesten.

Brandbrief

Volgens de gemeente viel de keuze op Harkstede, omdat de grond waarop de woonvorm gebouwd moet worden, eigendom van de gemeente is. Ook is er minstens honderd meter afstand tot andere woningen en zijn er aansluitingen voor riool, water en elektriciteit.

De buren van het perceel zien dit anders. Ze hebben een brandbrief gestuurd naar de verschillende raadsfracties.

Fietsroute voor scholieren

Daarin zetten ze onder meer uiteen dat de afstand tot het eerstvolgende huis minder dan honderd meter is. Verder zit er volgens de buurt nog helemaal geen woonbestemming op het perceel. Dat moet geregeld worden via een nieuwe vergunning.

