Robben over blessure: 'Er is niks kapot, dat is hoopvol'

'Het schoot me wat in de lies, onverwachts. Ik wilde wegdraaien, er was een soort countermomentje en ik zette een paar stappen. Ik brak hem gelijk af. Ik kreeg de bal nog teruggekopt op de borst, maar toen was het kwaad al geschied. Dus ik dacht: bal weg en eruit', vertelt hij op de website van FC Groningen.

Erger verwacht

Over wanneer hij weer kan voetballen, wil Robben het niet hebben. 'We moeten even kijken hoe het zich ontwikkelt. De schade valt mee, ik had het erger verwacht en gevreesd. Er is niks kapot in de spier, dus dat is wel hoopvol.'

Mede hierdoor kijkt hij met gemengde gevoelens terug op zijn eredivisierentree. 'Het begon heel mooi, maar het eindigde in het slechtst denkbare scenario.'

Geen medelijden

Veel mensen speculeerden na de wedstrijd of dit niet toch alsnog het einde van zijn voetbalcarrière was. De Bedumer heeft zelf niet alles meegekregen. 'Het mooiste en belangrijkste zijn de hartverwarmende reacties van de eigen supporters en de mensen dicht bij me. Ik hoef geen medelijden, ik heb de knop snel omgezet.'

Veel langer stilstaan bij zijn trieste afgang wil Robben niet. 'Heel snel uithuilen en weer opnieuw beginnen. Ik heb wel echt goede stappen gezet, het is een proces met hobbels op de weg, en deze is vervelend, snel en pijnlijk. Ik was er echt klaar voor, we hebben een duidelijk plan en we gaan op dezelfde weg door', besluit hij.

