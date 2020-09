Burgemeester Schuiling: 'Het gaat nu echt fout, houd je aan de regels!'

De besmettingen doen zich vooral voor onder jongeren en dan voornamelijk studenten. Daarom gaat Schuiling vrijdag in gesprek met alle studentenverenigingen. 'Via de studentenverenigingen heb ik in een klap een hele grote groep jongeren te pakken', zegt Schuiling voor de microfoon van Radio Noord.

Steeds meer huisfeesten

'Ik zie dat het nu echt fout gaat. Houd je aan de maatregelen!', roept Schuiling met klem op. De voorzitter van de Veiligheidsregio doelt op de anderhalf meter afstand en de hygiëne.

'Bij de studenten zie je steeds meer huisfeesten en in de horeca zien we bijvoorbeeld op het Zuiderdiep dat de jongeren de regels overtreden. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de bezoekers en de horecaondernemers'.

Derde helft

Schuiling wil nu gaan handhaven. maar niet alleen in de horeca en bij de studenten. 'We zien het ook in de sportkantines in de provincie. Daar duurt de derde helft veel en veel langer dan de wedstrijd of training. Ook daar willen we iets aan gaan doen'.

Ook ziet Schuiling dat een grote groep zich veel te snel laat testen op corona. 'Laat alleen een test doet als een aantal coronaklachten tegelijk hebt, zoals verhoging, hoofdpijn en verkoudheid'.

Blijf hier!

Tot slot doet Schuiling een dringende oproep aan de Groningers om tijdens de herfstvakantie niet naar het buitenland te gaan. 'We zien dat veel mensen die terugkomen van vakantie besmet zijn geraakt. Die komen er achteraf pas achter dat ze in een oord zijn waar de code oranje of rood was. Onze provincie is prachtig en er is van alles te doen. Blijf hier!'.



Lees ook:

- 'Forse stijging aantal coronabesmettingen, vooral onder jongvolwassenen'