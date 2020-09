Tieners bestraft voor overval cafetaria en grillroom

De celstraffen hebben de twee in voorarrest uitgezeten. Een 17-jarige Groninger kreeg voor alleen de mislukte overval een werkstraf van 120 uur opgelegd, waarvan zestig uur voorwaardelijk.

De twee stapten op 6 oktober rond tien uur in de avond een cafetaria aan de Korreweg in de Stad binnen. Beiden hadden hun gezichten bedekt. Een van hen deed een blokje tussen de deur, de ander liep met een mes naar de toonbank en riep: 'Geld, geld, geld!' De ondernemer kieperde de kassalade leeg in de tas die omhoog werd gehouden. De mannen reden met de buit van 150 euro weg in een zwarte auto.

Medewerker rent weg

Drie uur later sloegen de tieners toe in een grillroom aan de Korreweg. Deze keer kregen ze hulp van een 17-jarige uit Groningen. De jongens kwamen opnieuw met bedekte gezichten en een mes in de hand binnen. Ze riepen deze keer: kassa, kassa, kassa. De werknemer rende naar achteren en verliet het pand. Hij liet verbouwereerde tieners in de zaak achter. Die wachtten even en reden toen in de auto weg.

Slapen in een gestolen auto

De zaak kwam aan het licht doordat de oudste in een fastfoodrestaurant aan een bekende over de overval vertelde. Dit verhaal kwam bij de politie terecht. Via de bewakingsbeelden van het restaurant traceerden de agenten de auto van de verdachte. In de wagen lag een afgeknipte legging met neus- en ooggaten. Ook vonden de agenten een kartelmes en losse kentekenplaten. De auto was gestolen in Frankrijk en was tegelijkertijd een slaapplek voor de jongen.

Vermist

Hij doorliep kort daarvoor een traject in Frankrijk en was met de wagen van zijn gastheer vertrokken. De Groninger stond als vermist geregistreerd. Hij kreeg de straf ook voor de diefstal van diesel bij een tankstation in Marum en witwassen van een (gestolen) auto en kentekenplaten. Het is nog niet bekend of de Franse autoriteiten de tiener gaat vervolgen voor de diefstal van de auto.