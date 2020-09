Raadslid Westerwolde bij afscheid verrast met lintje

Volgens zijn collega-raadsleden is Melis een raadslid dat altijd constructief is geweest, maar soms ook 'bloedirritant' kon zijn voor de oppositie. 'Maar ik moet direct bekennen: ik ga hem missen', meent Pieter Dinkla van oppositiepartij VVD.

Warme deken

Stienus Melis zat sinds 2006 in de gemeenteraad voor de PvdA. Eerst in de gemeente Bellingwedde die uiteindelijk met Vlagtwedde werd samengevoegd tot de gemeente Westerwolde. Hij was fractievoorzitter van de partij en kreeg het lintje voor zijn inzet in de politiek.

'De toespraken en de onderscheiding voelen als een warme deken', zegt Melis terwijl hij het politieke strijdtoneel verlaat. In zijn armen een grote mand met presentjes en het lintje glimmend op zijn borst.

Hoogtepunt

De herindeling van de voormalige gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde was het hoogtepunt in de politieke loopbaan van Melis. Hij was het niet eens met hoe de gemeenten gingen samenwerken. 'Ik wilde heel graag de gemeente Westerwolde zoals die nu tot stand is gekomen en dat is gelukt. Echt een mijlpaal voor deze gemeente ', vertelt Melis.

Raadsleden kenden Melis ook als een politicus die soms met een belerend vingertje sprak. Ook tijdens zijn toespraak gaf hij een ongevraagd advies: 'De gemeente moet meer tussen de mensen staan. Ik heb brieven gezien aan inwoners die veel te juridisch van toon waren. Ik vind dat dit niet nodig moet zijn. Er moet meer persoonlijk contact zijn door mensen te bellen en te helpen. Maar ga niet direct brieven schrijven'.

Verhuizen

Stienus Melis gaat verhuizen naar een andere gemeente. Daarom moet hij de gemeenteraad van Westerwolde verlaten.