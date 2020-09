Stad wil ondanks vele thuiswerkers blijven investeren in kantorenpark

Thuiswerken is gemeengoed geworden, maar desondanks wil de gemeente Groningen de investering in de bereikbaarheid van het kantorenpark Martini Trade Park doorzetten.

‘Natuurlijk is de kantorenmarkt onzekerder geworden, maar er is nog wel degelijk vraag op de kantorenmarkt’, betoogt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA). De wethouder wil ruim 1 miljoen euro steken in de aanpak van de Parkweg. Die weg ligt tussen het kantorengebied en het Hoofdstation. Met dat geld wordt de weg vooral groener gemaakt.

Verbouwing Hoofdstation

De investeringen worden gedaan met de verbouwing van het Hoofdstation in het achterhoofd. Het station krijgt namelijk een ingang op de zuidzijde, de Parkweg grenst daar aan. Het Stadsbestuur verwacht dat er meer gebruik van de weg gemaakt gaat worden zodra de zuidzijde van het station is gerealiseerd.

Wethouder Paul de Rook (D66) zegt dat een betere bereikbaarheid van groot belang is in verband met ‘de levendigheid’ van het Martini Trade Park. ‘De kantorenlocaties die op levendige plekken zitten zijn in trek. Het park moet dus de verbinding zien te slaan met de bruisende binnenstad.' Volgens De Rook wordt die levendigheid gecreëerd door de Parkweg aan te pakken.

'Houd ik mijn hart vast'

Niet alle partijen zijn enthousiast over de plannen. ‘Is de aanpak van de Parkweg een opmaat voor de realisatie van een mega evenementengebied in het Stadspark?’, vraagt Ton van Kesteren van de PVV zich af. De Parkweg komt uit op de ingang van het Stadspark. ‘Als dat zo is dan houd ik mijn hart vast.’

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad lijkt in te stemmen met de investering in de Parkweg. Naast die investering steekt de gemeente ook geld in het kantorenpark zelf.