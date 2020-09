Het nieuwe hart van Woldendorp is af

De kerk stond jarenlang leeg en zat vol scheuren en werd uiteindelijk opgekocht door de NAM en ruim twee jaar geleden gesloopt. Uit een enquête onder dorpsbewoners bleek dat zij graag een dorpsplein wilden.

'Het is mooier geworden dan ik had verwacht', zegt voorzitter Albertina Jager van de klankbordgroep en aanjager van het project. Ze was de afgelopen jaren bezig met de voorbereiding en de daadwerkelijke aanleg. 'Op de tekening is alles plat en zie je de planten niet in levende lijve. Dat komt nu heel mooi uit.'

Plein is voor jong en oud

Het plein is bepaald geen kale vlakte met alleen maar stenen. Er is een podium, een basket, een replica van de torenspits van de kerk en een waterpomp waar kinderen mee kunnen spelen. Ook komt er een beweegtuin voor ouderen en zijn er op verschillende plekken bankjes.

Het plein moet een ontmoetingsplek worden (Foto: Martin Drent RTV Noord )

'Het is heel belangrijk dat het weer een ontmoetingsplek is geworden. Woldendorp heeft geen dorpshuis of een plek waar een markt kan worden gehouden. Als die kerk dan toch weggaat, moet je zorgen dat dit van het dorp blijft', zegt Jager.

De werkgroep wil de komende jaren activiteiten organiseren op het plein. Zo zijn er plannen voor een Kerstmarkt, optredens van muziekverenigingen en de intocht van Sinterklaas.

Burgemeester maakt naam bekend

Burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl onthult zaterdag tijdens de officiële opening de naam van het plein. Jager wil hier nog geen tipje van de sluier over oplichten: 'Je moet er zaterdag bij zijn', zegt ze lachend.

Het plein is onder andere gefinancierd met geld uit het Nationaal Programma Groningen. Ook de provincie, gemeente en enkele fondsen dragen (figuurlijk) hun steentje bij.

