Internist vraagt aandacht voor sepsis: 'Onbekend, maar dodelijk'

In de volksmond heet het ook wel bloedvergiftiging, maar dat is niet helemaal juist. 'Bloedvergiftiging is de oude term. Maar het nadeel van de naam sepsis is dat het nog onbekend is.'

'Je kan er ernstig ziek van worden als gevolg van een infectie, dat betekent het. Sepsis wordt te weinig erkend en herkend. Alleen als we het registreren als sepsis in het ziekenhuis telt het mee in de statistieken. Maar bij longontsteking is er bijvoorbeeld ook vaak sprake van sepsis', aldus de internist.

Meer onderzoek

Meer kennis van het bestaan, dat is dus - om te beginnen- hard nodig. 'Dat het bestaat én ernstig is, dat moeten de mensen weten. Iedereen kan het krijgen, maar er zijn risicogroepen zoals ouderen, pasgeborenen en mensen met meerdere aandoeningen.'

'Sepsis komt met een bacterie of een ander ziektekiem bij een wondje naar binnen. We weten niet waarom het bij de een voor zoveel meer problemen zorgt dan bij anderen.'

Uitdaging

'De uitdaging bij vroeg geconstateerde sepsis is dat het moeilijk te herkennen is . Dan is het wel goed te behandelen. Bij late sepsis is het andersom. Het komt veel voor dat mensen het vaker krijgen; een op de drie mensen wordt opnieuw opgenomen, vaak door een nieuwe sepsis.'

Reden genoeg voor Bouma om er meer aandacht te vragen. 'We moeten nog meer onderzoek doen. En we moeten dus meer gaan registreren.'