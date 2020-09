Horeca in Stad wil af van de 1.30 uur-maatregel

De weekend-toegangsstop van 1.30 uur voor horeca in het centrum van de stad Groningen is niet meer nodig. Dat betogen horeca-ondernemers van Het Feest, Nachtcafé Warhol en café Dorst!?. Burgemeester Koen Schuiling (VVD) honoreert die wens voorlopig nog niet.

‘De toegangsstop is ingezet om mensen tijdens de vakantie niet allemaal naar Groningen te laten komen’, zegt Jair Stellingwerf van het café Het Feest tijdens een commissievergadering van de gemeente Groningen. ‘De vakantie is voorbij en we zien dat het rustiger is op straat. De 1.30 uur-regel is voor ons een enorme killer, die regel moet echt verdwijnen.’

‘De nacht telt niet mee’

Stellingwerf wordt daarin ondersteund door Indy Hammingh van café Warhol en Limuel Mulder van café Dorst!?. Ze zijn alle drie van mening dat ze min of meer aan hun lot zijn overgelaten in de afgelopen periode. ‘Alsof de nacht niet meetelt’, zegt Limuel Mulder. ‘In de Herestraat zijn wachtrijen gemaakt en looproutes gevormd. In de Poele- en Peperstraat was er helemaal niks. Als je weet hoe het moet, waarom implementeer je dat dan ook niet in de nacht?’

Horeca moet oogje in het zeil houden

Het is nu aan de horeca-ondernemers om de anderhalve meter regel te handhaven als gasten buiten in de wachtrij staan. ‘Wij zijn alleen maar politieagentje aan het spelen’, zegt Hammingh (Het Feest). ‘De frustratie bij ons is enorm. Iedereen die binnen werkt moet erop toezien dat onze gasten zich aan de regels houden.’ Zegt de ondernemer na vragen van D66. Die partij wil weten of Het Feest zich ook bezighoudt met de onderlinge afstand van wachtenden die op straat staan. ‘Wij zijn daar zeker niet mee bezig’, zegt Hammingh in alle eerlijkheid. ‘We zorgen er wel voor dat de hulpdiensten door de straat kunnen.’

Geen versoepeling op komst

De burgemeester liet doorschemeren dat een versoepeling van regels niet dichtbij is. ‘De tendens is eerder omgekeerd dan wat een aantal horeca-ondernemers bepleit’, waarmee Schuiling aangeeft dat de regels op dit moment eerder worden aangehaald dan worden versoepeld.

Wethouder Paul de Rook (D66) hoorde ook de kritiek van de horeca-ondernemers aan. De nachtondernemers lieten weten ontevreden te zijn over de communicatie van de gemeente. De Rook wil die onvrede wegnemen en voorkomen en daarom tuigt hij een aparte overleggroep voor nachthoreca op. ‘Wat nu bij mij blijft hangen, is dat problemen van de nachthoreca echt problematisch zijn. De doelgroep van de nachthoreca is ook het minst genegen om zich aan de anderhalve meter regel te houden.’

Aanspreekbaarheid

Ondanks de oproep van de ondernemers is de toegangsstop voorlopig dus niet van tafel. ‘Die stop heeft namelijk ook te maken met de aanspreekbaarheid van mensen’, aldus Schuiling. ’Na een uur of twee laat men zich moeilijk aanspreken op hun gedrag. Iedereen die voor half twee wordt aangesproken weet precies wat er aan de hand is en hoe ze zich moeten gedragen, maar vanaf een uur of half drie is dat verrekte lastig. Dan heb je een batterij aan handhavers nodig en die hebben we niet.’

De ondernemers vinden de ontstane situatie onwerkbaar. ‘Ik snap dat de burgemeester iets moest doen om de controle op straat terug te krijgen, maar wij hebben part noch deel aan de drukte in de stad’, zegt Limuel Mulder (Dorst!?). ‘Wij worden op deze manier wel gestraft. Wat mij betreft wordt de maatregel vandaag nog ingetrokken.’

Imago

Dat is voorlopig dus niet aan de orde. ‘Het is een geringe maatregel met een groot effect’, zegt de burgemeester. ‘We willen niet dat er hier veel besmettingen plaatsvinden. Als het misgaat ben je veel verder van huis en het imago van het uitgaansleven gaat dan naar de knoppen. Ons imago is nu nog goed.’