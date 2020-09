Woningcorporaties willen Lopster huurders ruimer compenseren

Het plan was eerder nog om de huurders eenmalig de helft van dat bedrag te compenseren. Maar de burgemeesters van de Eemsdelta-gemeenten hebben een ruimere vergoeding uitonderhandeld, liet burgemeester Koos Wiersma van Appingedam woensdag weten aan raadsleden uit de drie gemeenten.



Uitsmeren over meerdere jaren

Loppersum stuurt de rekening voor de rioolheffing (237 euro per jaar) nu nog naar de eigenaren van de huizen, in dit geval Woongroep Marenland en Wierden en Borgen. In de nieuwe gemeente Eemsdelta moeten de huurders dit zelf betalen. Dat is een tegenvaller voor hen, want de corporaties kiezen ervoor om de huurprijs niet te verlagen.

De burgemeesters willen de ruimere compensatie nu uitsmeren over meerdere jaren. Zij gaan hier de komende weken een plan voor maken: 'Het zou best kunnen dat we het eerste jaar zestig procent gaan compenseren en het tweede jaar veertig procent', zegt Wiersma. Mogelijk draagt de gemeente zelf ook extra bij.

Verschillende politieke partijen vinden de ruimere compensatie niet genoeg. Gemeentebelangen Eemsdelta (voorheen Lijst Stulp in Delfzijl) wil dat de gemeente de huurders de komende vijf jaar compenseert. Lokaal Belang Eemsdelta stelt voor om het eerst zo te houden en hier volgend jaar een besluit over te nemen. Beide voorstellen haalden het woensdag niet.



'Corporatie is lachende derde'

Op de lange termijn zullen huurders in Loppersum in elk geval omgerekend twintig euro per maand extra kwijt zijn. Partijen zijn daar niet blij mee: 'Uiteindelijk heb je één lachende derde: de woningcorporatie. Die houdt elk jaar ruim vier ton over. De ruimere compensatie is een koekje van eigen deeg', zegt PvdA-raadslid Chris Bultje uit Loppersum.

De ChristenUnie is blij met de toezegging van de corporaties, maar vindt dat er meer geld op tafel moet komen: 'Ik had verwacht dat er een langjarige compensatie afgesproken kon worden. Alleen de eerste jaren is uitstel van executie, dat zou jammer zijn en onterecht.'

Een meerderheid van de partijen wil nu eerst wachten op de uitgebreidere compensatieregeling waar de stuurgroep, met daarin de burgemeesters, mee komt. De drie gemeenteraden moeten vervolgens beoordelen of zij dat voldoende vinden. In Delfzijl en Appingedam betalen huurders zelf al de rioolheffing. Zij hoeven dus geen compensatie.



Woonbond: compensatie mag niet

Het is opvallend dat de corporaties voorstellen om een compensatie te geven aan de huurders. De Woonbond stelt dat zij dat in principe niet mogen doen: 'Corporaties die geld uitgeven aan andere zaken dan huizen, worden wel eens teruggefloten door de toezichthouder. Huurverlaging mag, maar compenseren kan ingewikkeld worden', zei woordvoerder Marcel Trip woensdagmiddag op Radio Noord.

Woongroep Marenland liet daarop weten dat zij daarom geen structurele vergoeding gaan geven, omdat dit niet ten goede komt aan sociale volkshuisvesting. Een eventuele compensatie betalen de corporaties in één keer. Het is aan de nieuwe gemeente om dat over meerdere jaren uit te smeren.



Toeristenbelasting eerst in Delfzijl, later in heel Eemsdelta

De raadsleden spraken ook over de toeristenbelasting, die nu nog niet gelijk is in de drie gemeenten. Toeristen moeten in Delfzijl wel belasting betalen, in Appingedam en Loppersum niet.

Volgens de gemeentebestuurders is het nu nog te kort dag om dat vanaf 1 januari in het hele gebied in te voeren. Daarom stellen zij voor om het komend jaar nog zo te laten en vanaf 2022 in heel Eemsdelta in te voeren. De drie gemeenteraden nemen hier naar verwachting nog voor de verkiezingen op 18 november een besluit over.

Delfzijl, Appingedam en Loppersum gaan op 1 januari 2021 op in de nieuwe gemeente Eemsdelta.

