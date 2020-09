Donar bereidt zich voor op ‘bijzondere trip’ naar bubbel op Cyprus

Dinsdagmiddag om half vier Nederlandse tijd speelt Donar tegen het Oekraïense Dnipro. Bij winst wordt twee dagen later de finale gespeeld, voor een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League.

'De bubbel'

Donar-aanvoerder Thomas Koenis legt uit hoe 'de bubbel van Cyprus' er ongeveer uit komt te zien. ‘We gaan daar rechtstreeks naar het hotel en daar mogen we verder niet uit. Alleen om naar de hal te gaan, om te trainen en om de wedstrijd te spelen.' Koenis relativeert daarbij. ‘Heel eerlijk gezegd, verschilt het niet heel veel met andere trips. Dan hebben we ook gewoon een strak schema. Dan zijn we ook voornamelijk in het hotel en in de hal, dus in die zin verandert er niet zo heel veel.’

'Niet om de toerist uit te hangen'

Bestuurslid technische zaken, Martin de Vries, die zelf ook mee gaat, als één van de zes teamleden los van de spelers, voegt daaraan toe: ‘Het is meer voor de begeleiding, die nog wel eens een rondje wil gaan wandelen, daarvoor wordt het even aanpassen. Maar wij zijn daar ook niet om de toerist uit te hangen, dus dat wandelingetje, als dat niet kan, dan kan dat niet. Dat is geen probleem’, lacht De Vries.

‘Het wordt sowieso een heel bijzondere trip, om in zo’n quarantaine- of bubbel-situatie te gaan basketballen’, zo vat De Vries zijn gevoel over de reis naar Cyprus samen.

Vijf coronagevallen bij Dnipro

De tegenstander, Dnipro, gaf recent nog aan maar liefst vijf spelers in de selectie te hebben met corona. Koenis heeft het nieuws tot op zekere hoogte meegekregen. ‘Ik heb het alleen maar van horen zeggen. We zullen uiteindelijk vanzelf zien, wie er op het veld staan en wie niet.’

De Vries vult aan: 'Alle teams, ook wij, moeten voordat we Cyprus in komen een negatieve corona-test kunnen overleggen. Het is maar afwachten wie we daar allemaal gaan zien in Cyprus. Wij moeten vrijdag ook nog maar afwachten of we allemaal ‘negatief’ zijn. En anders wordt het voor ons ook een ander verhaal.’

'Een paar miljoen meer dan wij'

Wat wel duidelijk is, is dat de Groningers te maken krijgen met een sterke tegenstander. De Vries daarover: ‘Zij hebben een enorm budget. Ze hebben een paar miljoen meer dan wij, dus dat is een ander verhaal. Het is ook een andere stijl. Oekraïens basketbal is toch een beetje ‘old school Russisch’, grote stevige jongens, goede schutters, vaak fysiek. Ze hebben twee hele goede Amerikaanse guards, die wel voor tempo en snelheid kunnen zorgen.'

'Ik denk dat wij het hen lastig kunnen maken met snelheid, goed verdedigen en goede passing, en dat we een kans hebben’, zo besluit De Vries. Tot slot toont Koenis zich strijdbaar richting dinsdag. ‘We hebben in het verleden wel bewezen dat we teams met grotere budgetten gewoon kunnen verslaan, dus daar gaan we nu ook weer voor.’