Eemsdelta-verkiezing in coronatijd is proef voor Tweede Kamerverkiezing

'Daarmee zijn we een proefgemeente voor de Tweede Kamerverkiezing van maart', zegt burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl. Samen met vier Brabantse gemeenten is Eemsdelta de enige plek in Nederland waar dit jaar verkiezingen zijn, voor het eerst in coronatijd.

Coronaproof

Om het stemmen veilig te laten verlopen, heeft minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken richtlijnen opgesteld. Die richtlijnen zijn op basis van adviezen van het RIVM. De gemeenten vertalen deze nu naar de praktijk.

'Wij gaan ervan uit dat we de verkiezingen coronaproof kunnen organiseren', zegt Beukema. 'Dat betekent wel dat er een forse inzet van ons wordt gevraagd de komende periode.'

Een greep uit de maatregelen: - Mensen die klachten hebben die kunnen wijzen op corona, moeten thuisblijven. Ze kunnen iemand machtigen om voor hen te stemmen;

- Een kiezer kan straks drie volmachtstemmen uitbrengen, normaal zijn dat er twee;

- Er komt een gezondheidscheck bij binnenkomst;

- In het stembureau moet iedereen anderhalve meter afstand houden. Elk lokaal krijgt een extra stembureaulid dat daar continue op let;

- Mensen moeten bij aankomst en vertrek hun handen desinfecteren;

- Vrijwilligers die stempassen en identiteitsbewijzen controleren, wordt geadviseerd om wegwerphandschoenen te dragen;

- De rode potloden en de stemhokjes moeten elk half uur worden schoongemaakt; Mondkapjes zijn volgens het RIVM dus niet nodig, ook niet voor de vrijwilligers op de stembureaus.

Geen rood potlood mee naar huis?

CDA-raadslid Piet van Hoogdalem uit Delfzijl verbaasde zich over het schoonmaken van de potloden: 'Bij de diploma-uitreiking van mijn zoon kreeg iedereen na het zetten van de handtekening de pen mee naar huis. Kan dit ook niet met het potlood bij het stemmen?', vroeg hij in een raadsvergadering van de drie fusiegemeenten woensdagavond. Beukema laat weten dat schoonmaken de richtlijn is.

De maatregelen vragen nogal wat van de mensen die als vrijwilliger op het stembureau zitten. De gemeenten houden daarom in aanloop naar de verkiezingsdag een simulatie-oefening. Daarmee kunnen de stembureauleden ervaring opdoen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken houdt er rekening mee dat een deel van de vrijwilligers dit jaar niet op het stembureau wil zitten. Een deel van hen valt vanwege hun leeftijd in de risicogroep. Er komt een landelijke campagne om jongeren op te roepen zich aan te melden als vrijwilliger.

Stemmen in verpleeghuizen

In totaal komen er dertig stembureaus in de Eemsdelta-gemeenten, net zoveel als in andere jaren. Raadslid Jan Ottens van de Seniorenpartij uit Delfzijl maakt zich zorgen over het stemmen in verpleeghuizen. Beukema laat weten dat dit in principe wel kan.

De looproutes van mensen die stemmen, mogen dan niet kruisen met looproutes van de bewoners. De gemeenten onderzoeken of daar overal genoeg ruimte voor is.

Delfzijl, Appingedam en Loppersum gaan op 1 januari 2021 op in de nieuwe gemeente Eemsdelta.

