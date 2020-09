'Proef met versoberde opvangplekken Ter Apel wordt bij overlast beëindigd'

Daarmee reageert de burgemeester op zorgen van raadsleden.

Geen leefgeld voor 'veiligelanders'

Afgelopen maandag werd duidelijk dat asielzoekers uit veilige landen in de toekomst worden opgevangen in Ter Apel en Budel. Ze krijgen daar een versoberde opvang en moeten zich dagelijks melden. Ook krijgen ze geen leefgeld.

Met de maatregel wordt geprobeerd om de opvang voor deze asielzoekers zo onaangenaam mogelijk te maken. Zo hoopt de burgemeester dat overlastgevende asielzoekers de opvang in Ter Apel vermijden.

Zonder leefgeld meer diefstallen?

Raadsleden reageerden sceptisch. Ze waren bang dat het zorgt voor meer overlast in het grensdorp. Marco Visscher van Gemeentebelangen zei er begin deze week dit over: 'Je gaat hier asielzoekers uit veilige landen neerzetten, maar je geeft ze geen geld. Eén en één is twee', aldus het raadslid dat vreest voor meer winkeldiefstallen.

Overlast betekent einde verhaal voor project

Volgens burgemeester Velema wordt dat juist goed in de gaten gehouden en mocht de overlast toenemen: 'Dan staat in de brief van de staatssecretaris dat het project wordt beëindigd', aldus Velema.

Niet alle veiligelanders gaan naar Ter Apel

Ook reageert hij op raadsleden die denken dat Ter Apel de opvang wordt voor alle asielzoekers uit veilige landen: 'Dat is zeer zeker niet het geval', zegt de burgemeester. Hij wijst erop dat de huidige asielzoekers niet worden overgeplaatst naar Ter Apel.

'Het aantal opvangplekken voor asielzoekers uit veilige landen is beperkt tot het aantal dat we normaal ook hebben. Dat zijn er 180.' De asielaanvragen van kansarme asielzoekers worden versneld afgehandeld.

De bedoeling is dat er in de komende periode steeds meer sobere opvangplekken in gebruik worden genomen tot uiteindelijk 180 plekken in Ter Apel. Het asielzoekerscentrum in Budel realiseert zestig versoberde opvangplekken.

