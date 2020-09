Nieuwe centrummanager moet winkelgebied Veendam uit het slop trekken

Als voorbeeld noemt de centrummanager het Museumplein. 'Er zit een mooi hotel met daarin een brouwerij. Daarnaast staan een museum en theater. Een prachtige en unieke locatie, maar toch staan de winkelpanden daar tegenover leeg. Dat vind ik bijzonder .'

Het is een uitdaging, maar er liggen heel veel kansen voor Veendam. Ik heb er zin in. Centrummanager Geert te Velde

C&A vertrokken; wat doet Albert Heijn?

De problemen van Veendam liegen er niet om. Het centrum kent een leegstand van 33 procent. Uit onderzoek blijkt verder dat er onvoldoende publiek van buiten de gemeente Veendam inkopen doet in de Parkstad. Daar komt het vertrek van modeketen C & A nog boven op. 'En er gaan geruchten dat ook de Albert Heijn uit het ABC-complex verdwijnt, dus daar ligt zeker een uitdaging', zegt Te Velde.

En dan is er nog de concurrentie van de omliggende steden. Hoogezand, Stadskanaal en Winschoten hebben de laatste jaren ook niet stilgezeten. 'Die hebben wel wat bezoekers van Veendam afgesnoept. Die zullen we terug moeten halen.'

Lege winkelpanden aan het Museumplein in Veendam. (Foto: RTV Noord)

Werken aan verbinding in 'Gouden Driehoek'

De eerste weken in functie constateert Te Velde dat ondernemers vooral met hun eigen zaak bezig zijn en dat er maar weinig overleg is met andere partijen. 'Het belangrijkste is de verbinding in wat ik noem de 'gouden driehoek': ondernemers, de vastgoedpartijen en de overheid. Daar ga ik aan werken', aldus Te Velde.

'Ik bespeur bij sommige ondernemers wat argwaan. Bijvoorbeeld over zaken die in het verleden beloofd zijn, maar niet zijn waargemaakt. Dat was waarschijnlijk ook in een hele andere tijd. Daar valt een hoop te winnen.'

De 46-jarige Te Velde volgt Micha de Grijs op die vorig jaar werd aangesteld als kwartiermaker. De belangrijkste taak van De Grijs was het instellen van een bedrijveninvesteringszone (BIZ) als vervanger van de reclamebelasting. De BIZ is inmiddels een feit en dat moet Te Velde de ruimte geven om activiteiten te organiseren en veranderingen mogelijk te maken. 'We moeten nu alle neuzen dezelfde kant op krijgen en de kansen gaan pakken.'

